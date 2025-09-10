El Gobierno ratifica que vetará las leyes de emergencia en el Garrahan, financiamiento universitario y ATN

10 de septiembre de 2025 Inicio
La noticia fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada, luego de que se anuncie la conformación de una mesa política y federal para intentar retomar el diálogo con los gobernadores. El plazo para que Javier Milei firme el veto, a los proyectos aprobados en el Congreso, vence el jueves a la medianoche.

El Presidente firmará los vetos.

Pese a la dura derrota electoral en la provincia de Buenos aires, el Gobierno ratificó en las últimas horas que el presidente Javier Milei vetará los proyectos de Ley de Emergencia Pediátrica, Financiamiento Universitario y Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN), aprobadas por el Congreso de la Nación.

Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes: hablará en cadena nacional

La noticia fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada a C5N y se conoce luego de que se anunciara la conformación de una mesa política y federal para intentar retomar el diálogo con los gobernadores "afines". El veto a los proyectos será total. El plazo para que el jefe de Estado los firme vence el jueves a la medianoche.

La decisión fue tomada luego de la reunión de Gabinete de este miércoles. donde estuvieron presentes todos los ministros. La única ausencia en el encuentro fue la del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Diputados
Los proyectos fueron aprobados en las últimas semanas en Diputados.

En este marco, otra de las definiciones que deberá tomar el Gobierno refiere a si vetará o no la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde Balcarse 50 estudian varios caminos: judicializar la normativa o bien, reglamentarla de tal manera que su aplicación quede sin efecto.

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes: hablará en cadena nacional

El presidente Javier Milei hará la presentación del Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional, que se llevará a cabo el lunes 15 a partir de las 21. La confirmación llegó tras las reuniones realizadas en la Casa Rosada, luego de la contundente derrota por 14 puntos porcentuales en las elecciones legislativas bonaerenses.

"El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en cadena nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026", fue el anuncio que realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

A través de la presentación, el Gobierno cumplirá con el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, número 24.156. El mismo establece que "el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá".

Por lo pronto, la administración de La Libertad Avanza lleva adelante su plan económico sin presupuesto desde que asumió el poder, el 10 de diciembre de 2023. Actualmente, gestiona con una prórroga de la "ley de leyes" de 2023.

