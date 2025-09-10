El Gobierno ratifica que vetará las leyes de emergencia en el Garrahan, financiamiento universitario y ATN La noticia fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada, luego de que se anuncie la conformación de una mesa política y federal para intentar retomar el diálogo con los gobernadores. El plazo para que Javier Milei firme el veto, a los proyectos aprobados en el Congreso, vence el jueves a la medianoche. Por







El Presidente firmará los vetos.

Pese a la dura derrota electoral en la provincia de Buenos aires, el Gobierno ratificó en las últimas horas que el presidente Javier Milei vetará los proyectos de Ley de Emergencia Pediátrica, Financiamiento Universitario y Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN), aprobadas por el Congreso de la Nación.

La noticia fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada a C5N y se conoce luego de que se anunciara la conformación de una mesa política y federal para intentar retomar el diálogo con los gobernadores "afines". El veto a los proyectos será total. El plazo para que el jefe de Estado los firme vence el jueves a la medianoche.

La decisión fue tomada luego de la reunión de Gabinete de este miércoles. donde estuvieron presentes todos los ministros. La única ausencia en el encuentro fue la del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Diputados Los proyectos fueron aprobados en las últimas semanas en Diputados. En este marco, otra de las definiciones que deberá tomar el Gobierno refiere a si vetará o no la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde Balcarse 50 estudian varios caminos: judicializar la normativa o bien, reglamentarla de tal manera que su aplicación quede sin efecto.

