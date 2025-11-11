IR A
IR A

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix

La llegada a la N roja impulsó una nueva ola de visualizaciones, sobre todo entre quienes crecieron con The Big Bang Theory y ahora buscan conocer el origen del personaje.

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix y cuenta la infancia de uno de los roles más icónicos de la televisión que terminó convirtiéndose en un fenómeno global.

max carra, la nueva cara de la cumbia en argentina: el mio es un proyecto familiar
Te puede interesar:

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: "El mío es un proyecto familiar"

Desde su estreno, recibió elogios por cambiar el tono respecto a The Big Bang Theory: menos humor de estudio, más sensibilidad y desarrollo emocional. La crítica destacó la actuación de Iain Armitage, capaz de crear un Sheldon propio sin imitar a Jim Parsons. Tambien sobresalto la construcción de un humor cálido y familiar y la exploración profunda de la vida emocional del protagonista, algo que no se veía en la serie original. Por su lado, el público la adoptó como una propuesta entrañable, ideal para ver en familia, y su éxito fue tan grande que se extendió durante siete temporadas.

La llegada de Young Sheldon a la N roja impulsó una nueva ola de visualizaciones, sobre todo entre quienes crecieron con The Big Bang Theory y ahora buscan conocer el origen del personaje.

Sinopsis de Young Sheldon

Young Sheldon es la precuela de The Big Bang Theory y se centra en la niñez y adolescencia de Sheldon Cooper, uno de los científicos más brillantes y peculiares de la televisión. La historia transcurre a finales de los años 80 y principios de los 90, en la ciudad de Medford, Texas, donde Sheldon, con tan solo nueve años, ingresa a la secundaria gracias a su inteligencia prodigiosa.

Sin embargo, ser un genio no le hace la vida fácil. A lo largo de la serie, Sheldon debe aprender a convivir con compañeros que no lo comprenden, profesores que lo subestiman y una familia amorosa pero desconcertada por su intelecto y su forma particular de ver el mundo. La religión, el fútbol americano y las normas sociales chocan con su lógica implacable, creando situaciones tan tiernas como desopilantes.

Tráiler de Young Sheldon

Embed - Young Sheldon | Trailer

Reparto principal

  • Iain Armitage como Sheldon Cooper
  • Zoe Perry como Mary Cooper
  • Lance Barber como George Cooper
  • Annie Potts como Meemaw
  • Montana Jordan como George Cooper Jr.
  • Raegan Revord como Missy Cooper

Noticias relacionadas

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

sexteto fantasma, una de las mas formaciones mas interesantes del nuevo tango, nominado a los grammy latinos

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

últimas noticias

Agradezco a todos este reconocimiento y quiero dedicárselo a alguien que lo recibió en su momento: a mi gran amiga Mercedes Sosa, dijo Charly García al recibir su premio Konex de Brillante.

Conmovedor discurso de Charly García al recibir el Premio Konex de Brillante: "Lo dedico a Mercedes Sosa"

Hace 7 minutos
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Axel Kicillof acusó a los gobernadores dialoguistas de "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas"

Hace 21 minutos
Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Hace 31 minutos
Ekrem Imamoglu fue electo alcalde de Estambul en 2019 y es el principal opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Quién es el político turco al que podrían condenar a más de 2.300 años de prisión

Hace 42 minutos
María Luisa del Valle despidió a su hija a través de sus redes sociales.

"Hasta que nos volvamos a encontrar": la desgarradora despedida de la madre de Débora Bulacio Del Valle

Hace 54 minutos