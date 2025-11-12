Israel destruyó más de 1.500 edificios en Gaza desde que comenzó el acuerdo de paz con Hamás Según una investigación realizada por la BBC, las Fuerzas de Defensa de Israel arrasaron barrios enteros de la Franja en menos de un mes. Por







El plan de paz establecía que "todas las operaciones militares se suspenderán"

El Estado de Israel destruyó más de 1.500 edificios en la Franja de Gaza en zonas que han permanecido bajo su control, desde que comenzó el alto al fuego con el movimiento de resistencia palestina Hamás, el pasado 10 de octubre. Así lo confirmó una investigación realizada por la BBC a partir de imágenes satelitales.

Las imágenes satelitales tomadas por la cadena pública de radio y televisión británica, barrios enteros controlados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) fueron arrasados en menos de un mes, aparentemente por demoliciones con explosivos.

El número real de edificios destruidos podría ser significativamente mayor, ya que las imágenes satelitales de algunas áreas no se encuentran disponibles para ser evaluadas.

El plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, la base del alto el fuego, establecía que "todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, se suspenderán". El análisis realizado por la BBC reveló que el ejército israelí continúo derribando edificios, a pesar de que fue una actividad prohibida por el acuerdo de paz.

Un vocero de las FDI le admitió al medio británico que se continuaron derribando edificios, pero "de acuerdo con el marco del alto al fuego".