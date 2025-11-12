12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Israel destruyó más de 1.500 edificios en Gaza desde que comenzó el acuerdo de paz con Hamás

Según una investigación realizada por la BBC, las Fuerzas de Defensa de Israel arrasaron barrios enteros de la Franja en menos de un mes.

Por
 El plan de paz establecía que todas las operaciones militares se suspenderán

 El plan de paz establecía que "todas las operaciones militares se suspenderán"

El Estado de Israel destruyó más de 1.500 edificios en la Franja de Gaza en zonas que han permanecido bajo su control, desde que comenzó el alto al fuego con el movimiento de resistencia palestina Hamás, el pasado 10 de octubre. Así lo confirmó una investigación realizada por la BBC a partir de imágenes satelitales.

Lior Rudaeff era argentino, pero vivía en Israel desde los 7 años.
Te puede interesar:

El Gobierno confirmó que el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff ya está en Israel

Las imágenes satelitales tomadas por la cadena pública de radio y televisión británica, barrios enteros controlados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) fueron arrasados en menos de un mes, aparentemente por demoliciones con explosivos.

El número real de edificios destruidos podría ser significativamente mayor, ya que las imágenes satelitales de algunas áreas no se encuentran disponibles para ser evaluadas.

El plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, la base del alto el fuego, establecía que "todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, se suspenderán". El análisis realizado por la BBC reveló que el ejército israelí continúo derribando edificios, a pesar de que fue una actividad prohibida por el acuerdo de paz.

Un vocero de las FDI le admitió al medio británico que se continuaron derribando edificios, pero "de acuerdo con el marco del alto al fuego".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Además de reunirse con León XIV, Abbas visitó la tumba de Francisco.

León XIV recibió al presidente palestino y respaldó la solución de los dos Estados

Hamás entregó el cuerpo del rehén israelí a la Cruz Roja.

Israel recibió el cuerpo de otro rehén entregado por Hamás a la Cruz Roja: "El esfuerzo continúa"

Omer Neutra, Oz Daniel y Asaf Hamani fueron identificados.

Israel confirmó las identidades de los restos de tres rehenes entregados por Hamás

Ekrem Imamoglu fue electo alcalde de Estambul en 2019 y es el principal opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Quién es el político turco al que podrían condenar a más de 2.300 años de prisión

La alerta se emitió a partir de órdenes impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana y comandante en jefe. 

Venezuela elevó sus alertas militares ante la llegada al Caribe del portaaviones más poderoso de Estados Unidos

La fiscalía brasileña pidió condenas para los militares y policias que planearon matar a Lula

La fiscalía de Brasil pidió condenas para los militares y policias que planearon matar a Lula

Rating Cero

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 
play

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
play

La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

últimas noticias

play
Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Hace 10 minutos
Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Hace 13 minutos
Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Hace 13 minutos
La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Hace 33 minutos
Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

Hace 39 minutos