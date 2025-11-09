Diego Santilli asume con promesas para los gobernadores: la pulseada por los fondos federales El nuevo ministro del Interior busca tender puentes con las provincias antes de asumir, pero la desconfianza domina el escenario. Por







Diego Santilli asumirá este martes como ministro del Interior con la misión de reconstruir los vínculos políticos con las provincias que el Gobierno de Javier Milei tensionó durante casi un año de recortes, promesas incumplidas y negociaciones fallidas.

Antes de jurar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el “Colorado” ya comenzó su ronda de contactos con los gobernadores, aunque en las provincias lo observan con cautela y advierten que la verdadera prueba será ver si tiene margen real para negociar.

Acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Santilli recibió en Buenos Aires al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y de Chubut, Ignacio Torres, y en los próximos días repetirá la agenda con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta). Luego emprenderá una gira por distritos aliados como Mendoza, Entre Ríos, San Luis y Chaco. También figura en carpeta un reencuentro con Jorge Macri, su exsocio político en Pro.

El primer campo de disputa será el Presupuesto 2026, donde se concentran las principales tensiones: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el impuesto a los combustibles, del cual las provincias reclaman más de la mitad, y las cajas previsionales no transferidas, a las que el oficialismo asignó apenas una séptima parte de lo que marca la ley.

En conjunto, los gobernadores calculan más de cinco billones de pesos en juego, sin contar los fondos que el Gobierno omitió en materia de universidades, discapacidad o emergencia pediátrica.