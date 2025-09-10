10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Señal para los gobernadores: Javier Milei rearmó el Ministerio del Interior y designó a su nuevo titular

La cartera, que había sido degradada a secretaría dentro de la Jefatura de Gabinete luego de que Guillermo Francos asumiera el lugar de Nicolás Posse, vuelve a entrar en el organigrama del Gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y la exigencia de los mandatarios distritales de encontrar un interlocutor. Al frente estará Lisandro Catalán.

Por

El Gobierno reactivó el Ministerio del Interior, en busca de retomar el diálogo con los gobernadores.

C5N
Te puede interesar:

Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes: hablará en cadena nacional

Así, la cartera, que había sido degradada a secretaría dentro de la Jefatura de Gabinete luego de que Guillermo Francos asumiera el lugar de Nicolás Posse, vuelve a entrar en el organigrama del Gobierno.

"Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán", escribió Francos en su cuenta de X.

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", añadió.

Embed - VUELVE el MINISTERIO del INTERIOR: MILEI DESIGNÓ a LISANDRO CATALÁN

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado que Milei instruyó al jefe de Gabinete a convocar "una mesa de diálogo federal con los gobernadores" y que, en paralelo, la mesa política bonaerense "se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial".

Ante esto, varios mandatarios provinciales reaccionaron públicamente, como Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, quien remarcó: "Nosotros el diálogo lo propusimos todo el tiempo, pero bueno, no hubo".

En la misma línea fueron los dichos del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien calificó como "medio complejo" el momento en que el Gobierno hace el llamado al diálogo. "Estamos todos de elecciones y con las complicaciones diarias y bueno. Aparte no sabemos de qué”, analizó en relación a la cercanía de los comicios legislativos nacionales de octubre.

Por su parte, el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, ya se había pronunciado el lunes en su cuenta de X donde afirmó que "la gente viene hablando fuerte y claro. El Gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1965759216851046416&partner=&hide_thread=false

Quién es Lisandro Catalán, el nuevo encargado del Ministerio del Interior

Lisandro Catalán es tucumano, abogado de la Universidad Nacional de Tucumán y magister en la Gestión Pública por la Universidad Austral. Trabajó con Francos en la Fundación Acodar y fue director nacional del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.

Con el cambio de gobierno, Francos lo designó Secretario del Interior dependiente del Ministerio del Interior. La Secretaría de Interior es una oficina clave en la relación del Gobierno con las provincias. Durante los casi 6 meses de gestión de Javier Milei, se encargó en lograr consensos políticos para destrabar el paquete de estabilización y reformas de la economía en el Congreso. Además, es presidente de La Libertad Avanza en Tucumán. Es hijo de Juan José Catalán, ministro de Educación entre 1976 y 1978, durante la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla.

Lisandro Catalán
Lisandro Catal&aacute;n, el nuevo ministro del Interior.

Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El currículum de Catalán.

Quién es Lisandro Catalán, el nuevo encargado del Ministerio del Interior

play

El Gobierno formalizó la conformación de la mesa federal a la espera de respuesta de los gobernadores

Axel Kicillof: El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei.

Axel Kicillof: "El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei"

La humorista habló sobre su presente junto al Presidente.

Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

play

El Mago sin Dientes fue hasta la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei, pero lo rebotaron en la puerta

play

Luego del revés en las urnas, La Libertad Avanza presentó la mesa política de provincia de Buenos Aires

Rating Cero

La maratón gratuita de la saga está disponible en el canal oficial de Lionsgate Movies hasta el 14 de septiembre.
play

Transmiten gratis la saga completa de Crepúsculo y quedan pocos días para verla

Ángel de Brito se enteró de la renuncia de una integrante de Bondi Live.

Inesperada renuncia en Bondi Live, en medio de las vacaciones de Ángel de Brito

Rossello contó toda la interna en Luzu TV 

Grego Rossello contó la interna en Luzu TV y reveló los motivos por los que renunció

El llamativo vestido de Evangelina Anderson.

Con un look mexicano: Evangelina Anderson lució un vestido gris metalizado extra ajustado

El cielo sí existe, ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

El cielo sí existe es la conmovedora película que está en tendencia en Netflix: de qué se trata

Úrusla y el Chino tendrán su primer hijo.

La reacción de la madre del Chino Darín ante el embarazo de Úrsula Corberó

últimas noticias

En Villa Giardino, cada rincón se combina lo simple con lo pintoresco, en un entorno que parece pensado para bajar un cambio.

Artesanos, sabores y naturaleza: el destino maravilloso de Córdoba para conocer

Hace 6 minutos
El policía en el interior de la escuela de Mendoza. 

El tenso momento entre un policía y la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "No, corazón, no"

Hace 10 minutos
Para lograr la textura perfecta consiste en incorporar claras batidas a punto nieve.

El ingrediente secreto para hacer un budín de pan esponjoso y sabroso

Hace 10 minutos
Una famosa cocinera reveló el truco definitivo para que las verduras de hojas verdes duren mucho más.

Una famosa cocinera e influencer reveló el truco para guardar las verduras de hojas verdes

Hace 13 minutos
Alarma en la escuela secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Alarma en las secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Hace 13 minutos