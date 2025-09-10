Señal para los gobernadores: Javier Milei rearmó el Ministerio del Interior y designó a su nuevo titular

La cartera, que había sido degradada a secretaría dentro de la Jefatura de Gabinete luego de que Guillermo Francos asumiera el lugar de Nicolás Posse, vuelve a entrar en el organigrama del Gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y la exigencia de los mandatarios distritales de encontrar un interlocutor. Al frente estará Lisandro Catalán.

Luego del llamado a los gobernadores a una reunión tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses , el presidente Javier Milei rearmó el Ministerio del Interior y designó a su nuevo titular, Lisandro Catalán .

Así, la cartera, que había sido degradada a secretaría dentro de la Jefatura de Gabinete luego de que Guillermo Francos asumiera el lugar de Nicolás Posse, vuelve a entrar en el organigrama del Gobierno .

"Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán", escribió Francos en su cuenta de X.

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio ", añadió.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , había adelantado que Milei instruyó al jefe de Gabinete a convocar "una mesa de diálogo federal con los gobernadores" y que, en paralelo, la mesa política bonaerense "se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial".

Ante esto, varios mandatarios provinciales reaccionaron públicamente, como Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, quien remarcó: "Nosotros el diálogo lo propusimos todo el tiempo, pero bueno, no hubo".

En la misma línea fueron los dichos del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien calificó como "medio complejo" el momento en que el Gobierno hace el llamado al diálogo. "Estamos todos de elecciones y con las complicaciones diarias y bueno. Aparte no sabemos de qué”, analizó en relación a la cercanía de los comicios legislativos nacionales de octubre.

Por su parte, el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, ya se había pronunciado el lunes en su cuenta de X donde afirmó que "la gente viene hablando fuerte y claro. El Gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1965759216851046416&partner=&hide_thread=false MESA FEDERAL CONFORMADA https://t.co/yjjRJr9QZx — Javier Milei (@JMilei) September 10, 2025

Quién es Lisandro Catalán, el nuevo encargado del Ministerio del Interior

Lisandro Catalán es tucumano, abogado de la Universidad Nacional de Tucumán y magister en la Gestión Pública por la Universidad Austral. Trabajó con Francos en la Fundación Acodar y fue director nacional del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.

Con el cambio de gobierno, Francos lo designó Secretario del Interior dependiente del Ministerio del Interior. La Secretaría de Interior es una oficina clave en la relación del Gobierno con las provincias. Durante los casi 6 meses de gestión de Javier Milei, se encargó en lograr consensos políticos para destrabar el paquete de estabilización y reformas de la economía en el Congreso. Además, es presidente de La Libertad Avanza en Tucumán. Es hijo de Juan José Catalán, ministro de Educación entre 1976 y 1978, durante la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla.