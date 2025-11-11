IR A
Dua Lipa cantó una canción de Mon Laferte en Chile y se emocionó: "me rompe el corazón"

La superestrella británica continúa su gira sudamericana en Santiago y, esta vez, sorprendió con un cover que hizo arder las redes. La artista interpretó "Tu Falta de Querer" de su colega chilena e hizo vibrar al Estadio Nacional con un himno al desamor.

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Ya nos acostumbramos a que Dua Lipa nos deleite con reversiones de artistas locales en la exitosa gira denominada Radical Optimism Tour. Chile no fue la excepción: brindó su primer show en el Estadio Nacional de Santiago de Chile e interpretó Tu Falta de Querer, de la emblemática Mon Laferte.

Dua Lipa interpretó Tu misterioso alguien en River.
Miranda! contó cómo se enteró que Dua Lipa iba a cantar "Tu misterioso alguien" en River

Este momento, que se viralizó en un instante, se convirtió en uno de los puntos más altos de su paso por el Cono Sur, como sucedió con De música ligera"de Soda Stereo y Tu Misterioso Alguien de Miranda, en Argentina.

La performance no fue solo un acto protocolar. El dramatismo de la canción y la confesión previa de la cantante fueron el plato fuerte de la noche.

Antes de que sonaran los primeros acordes de la balada, Dua Lipa se tomó un momento para dirigirse a su público en español fluido: "Esta noche elegí una canción que me encanta, pero me rompe el corazón cada vez que la escucho. Supongo que ahí está su belleza".

El vínculo entre Dua Lipa y la cultura latina se consolida: el público, al reconocer la melodía, estalló en una ovación unánime. La prensa chilena catalogó el momento como uno de los más íntimos y desgarradores de todo el tour.

El furor por el gesto fue tal que la noticia escaló a los principales trends del martes por la noche. Mon Laferte aún no se pronunció en sus redes, pero se espera que la reacción de la artista chilena termine de coronar este emocionante momento.

