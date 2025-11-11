Tan Biónica lanzó un nuevo álbum y confirmó otro show en Vélez: cuándo será y dónde comprar las entradas La banda liderada por Chano Charpentier estrenó El Regreso y agregó una fecha más a su gira de recitales.







Tan Biónica ﻿confirmó su nuevo show con Chano Charpentier a la cabeza. Redes sociales

La banda Tan Biónica confirmó un nuevo show en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield y sorprendió a sus fanáticos luego de lo que fue el lanzamiento del álbum El Regreso el pasado 4 de noviembre, ya que su despedida parece haber llegado a un punto de no retorno y su permanencia en la música es oficial.

A través de su cuenta de Instagram, Tan Biónica anunció que realizarán un nuevo recital en Vélez el viernes 27 de marzo. Con respecto a la preventa de entradas, las mismas estarán disponibles únicamente en Enigma Tickets y será exclusiva del banco BBVA a partir del miércoles 12 de noviembre a las 12:00 hasta agotar stock.

Luego, la venta general de entradas con todos los medios de pago comenzará una vez agotada la preventa, por lo que los fanáticos deberán estar atentos al sitio web para conseguir sus tickets. Si bien todavía no fue habilitado el ingreso, ya hay un link oficial en Enigma Tickets (enigmatickets.com/event/9096f500-5ad5-48e5-85c3-9161c5af1307).

Embed - TAN BIONICA on Instagram: " TAN BIONICA EN VÉLEZ - 27 DE MARZO Preventa con BBVA VISA a partir del miércoles 12 de noviembre a las 12:00 hasta agotar stock. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito @bbva_argentina @visa_argentina únicamente a través de Modo. Venta general con todos los medios de pago comienza una vez agotada la preventa a través de Modo o Mercado Pago. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito @bbva_argentina @visa_argentina únicamente a través de Modo. enigmatickets.com" View this post on Instagram Este nuevo álbum de Tan Biónica llegó con varias colaboraciones de renombre y fueron junto a Airbag, Andrés Calamaro y Nicki Nicole. Hasta el momento, su canción más reproducida fue El Problema Del Amor, la cual tuvo un total de 1.6 millones de reproducciones en Spotify y 885 mil en YouTube.

