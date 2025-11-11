IR A
IR A

Tan Biónica lanzó un nuevo álbum y confirmó otro show en Vélez: cuándo será y dónde comprar las entradas

La banda liderada por Chano Charpentier estrenó El Regreso y agregó una fecha más a su gira de recitales.

Tan Biónica ﻿confirmó su nuevo show con Chano Charpentier a la cabeza.

Tan Biónica ﻿confirmó su nuevo show con Chano Charpentier a la cabeza.

Redes sociales
Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.
Te puede interesar:

Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

A través de su cuenta de Instagram, Tan Biónica anunció que realizarán un nuevo recital en Vélez el viernes 27 de marzo. Con respecto a la preventa de entradas, las mismas estarán disponibles únicamente en Enigma Tickets y será exclusiva del banco BBVA a partir del miércoles 12 de noviembre a las 12:00 hasta agotar stock.

Luego, la venta general de entradas con todos los medios de pago comenzará una vez agotada la preventa, por lo que los fanáticos deberán estar atentos al sitio web para conseguir sus tickets. Si bien todavía no fue habilitado el ingreso, ya hay un link oficial en Enigma Tickets (enigmatickets.com/event/9096f500-5ad5-48e5-85c3-9161c5af1307).

Embed - TAN BIONICA on Instagram: " TAN BIONICA EN VÉLEZ - 27 DE MARZO Preventa con BBVA VISA a partir del miércoles 12 de noviembre a las 12:00 hasta agotar stock. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito @bbva_argentina @visa_argentina únicamente a través de Modo. Venta general con todos los medios de pago comienza una vez agotada la preventa a través de Modo o Mercado Pago. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito @bbva_argentina @visa_argentina únicamente a través de Modo. enigmatickets.com"
View this post on Instagram

Este nuevo álbum de Tan Biónica llegó con varias colaboraciones de renombre y fueron junto a Airbag, Andrés Calamaro y Nicki Nicole. Hasta el momento, su canción más reproducida fue El Problema Del Amor, la cual tuvo un total de 1.6 millones de reproducciones en Spotify y 885 mil en YouTube.

Zambayonny en Right Now
El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Morrissey canceló su show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Morrissey canceló su show en Buenos Aires: cómo pedir el reembolso de las entradas

max carra, la nueva cara de la cumbia en argentina: el mio es un proyecto familiar

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: "El mío es un proyecto familiar"

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

sexteto fantasma, una de las mas formaciones mas interesantes del nuevo tango, nominado a los grammy latinos

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

últimas noticias

El canciller Pablo Quirno y el Secretario General de la Organización, Mathias Cormann.

El Gobierno apura el ingreso a la OCDE, el grupo de las mayores economías del mundo

Hace 13 minutos
Los préstamos que provienen de familiares o amigos crecieron en clases bajas, según INDEC. 

Crisis: uno de cada cuatro argentinos de bajos ingresos tuvo que pedir plata a allegados para comer

Hace 24 minutos
Agradezco a todos este reconocimiento y quiero dedicárselo a alguien que lo recibió en su momento: a mi gran amiga Mercedes Sosa, dijo Charly García al recibir su premio Konex de Brillante.

Conmovedor discurso de Charly García al recibir el Premio Konex de Brillante: "Lo dedico a Mercedes Sosa"

Hace 28 minutos
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Axel Kicillof acusó a los gobernadores dialoguistas de "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas"

Hace 42 minutos
Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Hace 52 minutos