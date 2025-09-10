Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes: hablará en cadena nacional El mandatario brindará detalles sobre "la ley de leyes" a través de un mensaje para toda la población. Fue anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Por







El Presidente durante una cadena nacional.

El presidente Javier Milei hará la presentación del Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional, que se llevará a cabo el lunes 15 a partir de las 21. La confirmación llegó tras las reuniones realizadas en la Casa Rosada, luego de la contundente derrota por 14 puntos porcentuales en las elecciones legislativas bonaerenses.

"El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en cadena nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026", fue el anuncio que realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

A través de la presentación, el Gobierno cumplirá con el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, número 24.156. El mismo establece que "el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá".

Por lo pronto, la administración de La Libertad Avanza lleva adelante su plan económico sin presupuesto desde que asumió el poder, el 10 de diciembre de 2023. Actualmente, gestiona con una prórroga de la "ley de leyes" de 2023.

El anuncio de Manuel Adorni en redes sociales Tuit de Manuel Adorni sobre la cadena nacional