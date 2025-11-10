Jorge Macri condicionó su apoyo al Presupuesto a que Nación pague la coparticipación adeudada El jefe de Gobierno porteño advirtió que el Gobierno demora los giros acordados por la Corte Suprema. Por







Jorge Macri condicionó su apoyo al Presupuesto a que Nación pague la coparticipación adeudada

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a marcar distancia con la gestión de Javier Milei al advertir que el Gobierno nacional está demorando los pagos por coparticipación federal a la Ciudad y condicionó su apoyo al Presupuesto 2026 a la regularización de esos giros.

“Nos sentamos y aceptamos un mecanismo de pago diferente, que pidió el Gobierno, y ellos asumieron el compromiso en la Corte. Las obligaciones de pago entre estados tienen que estar expresadas en el Presupuesto. Esa es una condición que ya planteé a nuestro bloque”, señaló en diálogo con radio La Red.

Macri recordó que, tras el fallo de la Corte Suprema, la Ciudad y Nación acordaron el cumplimiento de la cautelar que fija el 2,95% de la coparticipación. El convenio estableció que los desembolsos se harían con un 1,40% por goteo diario y un 1,55% en forma semanal. Sin embargo, el esquema no se estaría cumpliendo en los plazos previstos.

“Se generó una deuda nueva y por eso no se está cumpliendo. Con los momentos difíciles que pasaron, no sé si lo justifico pero lo entiendo”, agregó el jefe de Gobierno porteño, que este martes se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo, para intentar destrabar el tema.

El año pasado, ambos gobiernos habían dado por cerrada la disputa judicial y anunciado un entendimiento que garantizaba previsibilidad en los envíos. “Queremos darle certeza a los porteños de que llegamos a un acuerdo por el cobro del 2,95% que nos permite dar respuestas desde la Ciudad”, había expresado Macri tras la audiencia en Tribunales.