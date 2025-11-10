10 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jorge Macri condicionó su apoyo al Presupuesto a que Nación pague la coparticipación adeudada

El jefe de Gobierno porteño advirtió que el Gobierno demora los giros acordados por la Corte Suprema.

Por
Jorge Macri condicionó su apoyo al Presupuesto a que Nación pague la coparticipación adeudada

Jorge Macri condicionó su apoyo al Presupuesto a que Nación pague la coparticipación adeudada

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a marcar distancia con la gestión de Javier Milei al advertir que el Gobierno nacional está demorando los pagos por coparticipación federal a la Ciudad y condicionó su apoyo al Presupuesto 2026 a la regularización de esos giros.

El plan Buenos Aires 24 horas se focaliza en ocho puntos neurálgicos de la vida nocturna porteña.
Te puede interesar:

La Ciudad extiende el horario del transporte público y refuerza la seguridad para impulsar la economía nocturna

“Nos sentamos y aceptamos un mecanismo de pago diferente, que pidió el Gobierno, y ellos asumieron el compromiso en la Corte. Las obligaciones de pago entre estados tienen que estar expresadas en el Presupuesto. Esa es una condición que ya planteé a nuestro bloque”, señaló en diálogo con radio La Red.

Macri recordó que, tras el fallo de la Corte Suprema, la Ciudad y Nación acordaron el cumplimiento de la cautelar que fija el 2,95% de la coparticipación. El convenio estableció que los desembolsos se harían con un 1,40% por goteo diario y un 1,55% en forma semanal. Sin embargo, el esquema no se estaría cumpliendo en los plazos previstos.

“Se generó una deuda nueva y por eso no se está cumpliendo. Con los momentos difíciles que pasaron, no sé si lo justifico pero lo entiendo”, agregó el jefe de Gobierno porteño, que este martes se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo, para intentar destrabar el tema.

El año pasado, ambos gobiernos habían dado por cerrada la disputa judicial y anunciado un entendimiento que garantizaba previsibilidad en los envíos. “Queremos darle certeza a los porteños de que llegamos a un acuerdo por el cobro del 2,95% que nos permite dar respuestas desde la Ciudad”, había expresado Macri tras la audiencia en Tribunales.

El conflicto por la coparticipación reaviva las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza, socios electorales en la Ciudad. Pese al triunfo conjunto en las últimas elecciones, las diferencias políticas y de gestión no se disimulan.

“Vi mucho exitismo tras el triunfo electoral. Una elección intermedia no define todo y ya nos equivocamos muchas veces con eso en la Argentina. Hay que tener humildad y trabajar juntos, incluso con las diferencias”, advirtió Macri.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José Luis Martínez-Almeida fue distinguido como Visitante Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por Jorge Macri.

Jorge Macri recibió al alcalde de Madrid para lanzar una agenda conjunta

Jorge Macri junto a su esposa, María Belén Ludueña.

Jorge Macri y María Belén Ludueña esperan su primer hijo

Jorge Macri recuperó su buena relación con Javier Milei.

Jorge Macri celebró "la convocatoria al diálogo" por parte de Javier Milei

play

Santilli se reunió con gobernadores para trazar "una agenda para avanzar en las reformas"

Núñez, Caputo, Pettovello, Quirno y hasta Adorni se sumaron a las chicanas en tuiter.

Superclásico político: el ida y vuelta entre funcionarios del Gobierno tras la victoria de Boca

Francia frenó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para proteger a sus agricultores

Francia frenó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para proteger a sus agricultores

Rating Cero

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Darío Barassi no seguirá al frente de ¡Ahora caigo!﻿ y lo reemplazará un extranjero.

Darío Barassi no sigue en El Trece: quién lo reemplazará y con qué programa

Wanda Nara exige una deuda multimillonaria a Mauro Icardi.

Se filtró la deuda de Mauro Icardi con Wanda Nara: supera los $200 millones

Disney+ confirmó la llegada de una serie spin-off﻿ de El encargado.
play

Disney+ anunció una spin-off de El encargado: qué personaje tendrá su propia serie

El rumor tomó fuerza especialmente porque el artista venía de atravesar una ruptura mediática.

El cantante Beéle estaría en pareja con una modelo colombiana y es furor en las redes: quién es

últimas noticias

El hecho se produjo en Parque Patricios.

Parque Patricios: un hombre murió al advertir que robaron en la empresa donde trabajaba

Hace 7 minutos
Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Hace 7 minutos
Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Hace 28 minutos
play

Santilli se reunió con gobernadores para trazar "una agenda para avanzar en las reformas"

Hace 50 minutos
Darío Barassi no seguirá al frente de ¡Ahora caigo!﻿ y lo reemplazará un extranjero.

Darío Barassi no sigue en El Trece: quién lo reemplazará y con qué programa

Hace 59 minutos