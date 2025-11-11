IR A
Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

La plataforma de streaming decidió volver a modificar los contenidos de su servicio y cada vez menos gente podrá acceder a los partidos.

Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Según reveló la propia plataforma en su sitio web: "Desde el 11 de diciembre, el plan Estándar de Disney+ dejará de contar con las señales de ESPN e ESPN3 en Latinoamérica". De esta manera, los canales básicos de deporte ya no se podrán mirar con el servicio más barato y esto lo deja casi sin contenidos.

Con esto, todos los canales básicos de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes estarán en el más caro y los precios serán los siguientes:

  • Disney+ Estándar con anuncios: $9.999 por mes.
  • Disney+ Estándar: $12.299 por mes o $103.299 anual ($8.608,25 por mes).
  • Disney+ Premium: $18.399 por mes o $154.499 anual ($12.874,91 por mes).
Disney ESPN
Disney decidió privatizar ESPN en su plan Premium.

A partir del 11 de diciembre, el plan Estándar tendrá únicamente los siguientes contenidos: catálogo completo de Disney+ y todas las películas y series de Hulu. Además, contará con audio hasta 5.1, video hasta 1080 px Full HD, posibilidad de utilizarla en dos dispositivos a la vez y descargas hasta en diez dispositivos.

Disney lanzó el primer teaser de Toy Story 5: cuándo se estrena en cines

La productora Walt Disney Studios lanzó el primer teaser de Toy Story 5 y se encargó de confirmar varios datos clave, como lo son la fecha de estreno, quiénes serán sus protagonistas y cuál será el flamante villano para la quinta película de la exitosa franquicia.

Toy Story 5
Toy Story 5 llegará a los cines de todo el mundo en 2026.

