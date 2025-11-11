Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Según reveló la propia plataforma en su sitio web: "Desde el 11 de diciembre, el plan Estándar de Disney+ dejará de contar con las señales de ESPN e ESPN3 en Latinoamérica". De esta manera, los canales básicos de deporte ya no se podrán mirar con el servicio más barato y esto lo deja casi sin contenidos.
Con esto, todos los canales básicos de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes estarán en el más caro y los precios serán los siguientes:
Disney+ Estándar con anuncios: $9.999 por mes.
Disney+ Estándar: $12.299 por mes o $103.299 anual ($8.608,25 por mes).
Disney+ Premium: $18.399 por mes o $154.499 anual ($12.874,91 por mes).
A partir del 11 de diciembre, el plan Estándar tendrá únicamente los siguientes contenidos: catálogo completo de Disney+ y todas las películas y series de Hulu. Además, contará con audio hasta 5.1, video hasta 1080 px Full HD, posibilidad de utilizarla en dos dispositivos a la vez y descargas hasta en diez dispositivos.
Disney lanzó el primer teaser de Toy Story 5: cuándo se estrena en cines