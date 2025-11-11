11 de noviembre de 2025 Inicio
El Gobierno apura el ingreso a la OCDE, el grupo de las mayores economías del mundo

El canciller Pablo Quirno presentó el Memorándum Inicial de Adhesión en el Palacio San Martín, en el primer paso para incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El canciller Pablo Quirno y el Secretario General de la Organización

El canciller Pablo Quirno y el Secretario General de la Organización, Mathias Cormann.

El gobierno argentino presentó el Memorándum Inicial de Adhesión en el Palacio San Martín, en el primer paso para incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El documento constituye una autoevaluación preliminar de Argentina sobre el grado de alineación de su legislación, políticas y prácticas con los estándares del organismo internacional, que reúne a las principales economías democráticas del mundo.

Javier Milei encabezó el acto junto a Pablo Quirno.
A través del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, el país marcó el avance formal en el proceso para incorporarse al organismo que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo en una ceremonia que contó con la participación del Secretario General de la Organización, Mathias Cormann y la Mesa Interministerial del Gabinete Nacional.

“La presentación del Memorándum constituye un hito en el camino de adhesión de la Argentina a la OCDE, y sintetiza el trabajo técnico realizado por las distintas áreas del Gobierno Nacional para evaluar el grado de alineamiento de las políticas públicas, la normativa y las prácticas nacionales con los estándares de la Organización”, aseguraron desde Nación.

“La Argentina inicia esta nueva etapa con una macroeconomía ordenada, un marco institucional fortalecido y políticas públicas en convergencia con las mejores prácticas internacionales, en un contexto de estabilidad y previsibilidad”, añadieron.

Argentina y la OCDE: la hoja de ruta para incorporarse

La presentación del documento por parte del Gobierno, una autoevaluación preliminar realizada por Argentina sobre la armonización de su legislación, políticas y prácticas con las normas de la OCDE, da ahora inicio a la “fase técnica”.

En línea con la Hoja de ruta para el proceso de adhesión de Argentina a la OCDE, adoptada por los 38 países miembros del organismo, ahora se iniciará un diálogo con 25 comités de expertos que abarcan una amplia gama de ámbitos de política pública.

En agosto de 2024, Cormann había explicado que este proceso de revisión técnica duraría varios años. “El proceso de adhesión a la OCDE complementa el ambicioso programa de reformas económicas de Argentina, contribuyendo a reforzar las bases del crecimiento a medio y largo plazo”, declaró el secretario general, citado en el comunicado.

Esto “reforzará la confianza internacional en las orientaciones políticas de Argentina, apoyará un crecimiento más fuerte y sostenible, así como un aumento de los ingresos y del nivel de vida, al tiempo que reforzará la cooperación de la OCDE con una gran economía del G20”, indicó.

