Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

El exdiputado porteño juró en el Salón Blanco de la Casa Rosada y ya trabaja en la búsqueda de acuerdos con los gobernadores para el Presupuesto 2026 y las reformas del Gobierno.

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos está prácticamente terminado y crecen las expectativas por el anuncio
El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos está "prácticamente terminado" y crecen las expectativas por el anuncio

CDiego Santilli asumió este martes como ministro del Interior, en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y encabezado por el presidente Javier Milei.

La designación se formalizó con la publicación del Decreto 794/2025 en el Boletín Oficial, una semana después de que el mandatario anunciara su nombramiento a través de las redes sociales.

El nuevo ministro llega al gabinete con la tarea inmediata de tender puentes con los gobernadores para avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026 y en las reformas estructurales que impulsa la administración libertaria.

La ceremonia contó con la presencia de la plana mayor del Gobierno, además de familiares y dirigentes cercanos al “Colo” Santilli, entre ellos varios exfuncionarios porteños y legisladores nacionales.

Entre los presentes estuvieron la secretaria General de Presidencia, Karina Milei; el jede de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Defensa, Luis Petri, entre otros.

Cómo quedó conformado el gabinete de Javier Milei tras las elecciones legislativas

Tras las elecciones legislativas de octubre, el presidente Javier Milei reconfiguró su gabinete con una mezcla de continuidad y nuevos nombres. Manuel Adorni, hasta ahora vocero presidencial, asumió como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. En el Ministerio del Interior fue designado Diego Santilli, en remplazo de Lisandro Catalán; mientras que Claudio Quirno quedó al frente de la Cancillería, en lugar de Gerardo Werthein.

Se mantienen en sus cargos Luis Caputo en Economía, Sandra Pettovello en Capital Humano, y Mariano Cúneo Libarona en Justicia. También continúan Patricia Bullrich en Seguridad y Luis Petri en Defensa, aunque ambos fueron electos en octubre, ella como senadora y él como diputado, y prometieron asumir sus bancas, por lo que resta definir quiénes los reemplazarán.

