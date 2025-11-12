Tras el regreso del calor, avanza un frente frío con tormentas hacia Argentina: rige una alerta meteorológica amarilla Se espera que las condiciones de inestabilidad avancen por varias provincias, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuerte actividad eléctrica y principalmente caída de granizo. Por







Las provincias bajo alerta son Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Mario Quinteros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta para ocho provincias de Argentina. El organismo pronosticó para la jornada del miércoles 12 de noviembre una serie de fenómenos acompañados por fuerte actividad eléctrica y principalmente caída de granizo.

Además, se espera la llegada de un frente frío para las primeras horas del martes, que podrá durar 48 horas. Según explicó Meteored esto provocará "un desmejoramiento de las condiciones en distintos puntos del centro y norte de la Argentina en donde se aloja una masa de aire relativamente cálido".

Eso no es todo, sino que "el sistema frontal avanzará por el tercio norte del país, y el alerta oficial se activará sobre nuevas provincias, especialmente las de la región noreste durante el miércoles", añadieron.

Embed En paralelo, la alerta amarilla por tormentas rige para las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. " Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h", informaron.

También se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas Misiones: toda la provincia.

toda la provincia. Corrientes: toda la provincia.

toda la provincia. Santa Fe : General Obligado - San Javier - Vera -Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín

: General Obligado - San Javier - Vera -Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín Córdoba: Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba

Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba Santiago del Estero : Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina - Sarmiento.

: Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina - Sarmiento. Chaco : Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo - Noroeste de Almirante Brown - Noroeste de General Güemes.

: Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo - Noroeste de Almirante Brown - Noroeste de General Güemes. Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané - Bermejo - Matacos - Ramón Lista.

Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané - Bermejo - Matacos - Ramón Lista. Salta: Rivadavia.