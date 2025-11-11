Se negó a declarar y a la pericia psiquiátrica el acusado por el femicidio de Débora Bulacio Ángel Gutiérrez, detenido por el crimen de su pareja en Necochea, rechazó prestar declaración y someterse a una evaluación psiquiátrica. La fiscalía reúne nuevas pruebas, entre ellas mensajes en los que habría admitido haberla golpeado. Por







Se negó a declarar y a la pericia psiquiátrica el acusado por el femicidio de Débora Bulacio

Ángel Gutiérrez, acusado del femicidio de Débora Bulacio del Valle, se negó este martes a declarar ante la Justicia y a someterse a una pericia psiquiátrica. El hombre fue imputado por femicidio doblemente agravado, luego de que el cuerpo de la joven fuera hallado enterrado en una zona boscosa cercana al lago de Necochea.

Según informó la fiscalía, Gutiérrez fue notificado de las actuaciones y rechazó toda instancia de declaración o examen médico-psicológico. De todos modos, los peritos constataron un rasguño visible en su cuello, que será incorporado como elemento de prueba.

En paralelo, los investigadores incorporaron a la causa una serie de chats en los que el acusado habría admitido haber golpeado a Débora. Además, reconstruyeron que, tras asesinarla, intentó montar una coartada: realizó varias llamadas desde su propio teléfono al celular de la víctima, alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando ella ya había muerto.

También habría dispersado distintas prendas de la víctima por el lugar para generar confusión en la investigación. El teléfono de la joven aún no fue hallado. La Justicia también busca las herramientas que Gutiérrez habría utilizado para enterrar el cuerpo y un cobertor de carpa con el que, se sospecha, trasladó el cadáver desde el camping hasta el área donde lo ocultó entre los árboles.

Las cámaras de seguridad resultaron clave para su detención. En una de ellas se ve al presunto autor del crimen, en horas de la madrugada y con una linterna, cerca del lugar donde se halló el cuerpo. Los fiscales sostienen que el acusado intentó sembrar pistas falsas durante varias horas para sostener su versión de los hechos.