Javier Milei recibió al gran rabino sefaradí de Israel en Casa Rosada

La reunión formó parte de la visita oficial David Yosef al país, quien destacó el compromiso del presidente argentino con Israel, "Todos los judíos lo queremos muchísimo", aseguró.

El presidente de la Argentina es uno de los pocos en el mundo que se mantiene firme y habla a favor del Pueblo de Israel”, sostuvo David Yosef.

El presidente Javier Milei se reunió este martes con David Yosef, el gran rabino de la comunidad sefaradí de Israel, en Casa Rosada, a quien ya había conocido en la segunda de sus visitas al Estado hebreo.

En el encuentro también participaron el Rabino de la comunidad sefaradí de Buenos Aires y Presidente de Menora, Isaac Sacca; y el Embajador del Estado de Israel en la Argentina, Eyal Sela.

La reunión formó parte de la visita oficial del gran rabino de la comunidad sefaradí al país. En declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN), destacó el compromiso del presidente argentino con Israel y el pueblo judío.

“Todo el Estado de Israel, todos los judíos, lo queremos muchísimo porque habla con voz distinguida y clara a favor del Pueblo de Israel en medio de todo lo que sucede en el mundo, de lo que nos hacen en otras naciones”, afirmó Yosef.

“Existe un gran odio hacia el pueblo de Israel. Lamentablemente, hay antisemitismo. Judíos fueron exterminados y lucharon por sus vidas, pero vemos cómo las naciones del mundo ignoran todo esto. Es terrible y amenazante. El presidente de la Argentina es uno de los pocos en el mundo que se mantiene firme y habla a favor del Pueblo de Israel”, sostuvo el gran rabino de la comunidad sefaradí de Israel.

De esta manera, Milei reforzó sus vínculos con el Estado de Israel, a quien ha respaldado en varias oportunidades. Desde sus visitas al país hebreo, hasta su apoyo al primer ministro Benjamin Netanyahu, en el conflicto con el Estado de Palestina.

