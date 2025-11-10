10 de noviembre de 2025 Inicio
El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos está "prácticamente terminado" y crecen las expectativas por el anuncio

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, confirmó que el entendimiento bilateral será “un punto de inflexión positivo para el país”.

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, aseguró que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos “ya casi está cerrado”, y que solo resta definir el momento para su anuncio formal.

Donald Trump afirmó que el Senado está cerca de poner fin al cierre.
Estados Unidos: se rompió el bloque demócrata en el Senado y se encamina a levantar el cierre del gobierno

“Está prácticamente terminado. Solo faltó ponerle el moño”, señaló el diplomático en declaraciones a Radio Mitre. “Estas cosas que tienen alto impacto buscan el momento adecuado. Con una elección en marcha, fue mejor esperar un poco para no aprovechar electoralmente las medidas”, agregó.

Según el funcionario, la comunicación del acuerdo se concretará “muy pronto” y marcará “un punto de inflexión positivo para el país”. Mientras tanto, el canciller Pablo Quirno regresó esta semana a Estados Unidos acompañado por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, para avanzar en los aspectos técnicos del entendimiento.

Oxenford destacó que el respaldo norteamericano tuvo un efecto favorable sobre los mercados y llamó a “mirar hacia adelante” para consolidar el crecimiento. “Estamos ante la primera oportunidad en 80 años de salir del ciclo de inestabilidad”, afirmó.

El embajador calificó además de “histórica” la reciente gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos y sostuvo que la Argentina “ha ganado centralidad internacional” a partir de su liderazgo. “No se valora lo suficiente el impacto diplomático de tener un presidente tan escuchado en los principales foros del mundo”, dijo.

Oxenford concluyó que el país enfrenta “una oportunidad única en un siglo”, sustentada, según él, en tres factores: “un liderazgo claro, apoyo internacional explícito y respaldo interno”.

