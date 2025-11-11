Todo verde: las acciones y los bonos siguieron al alza en una jornada con poco volumen En una jornada marcada por las escasas operaciones por el Día de los Veteranos en EEUU, la curva soberana se mantuvo en positivo en la plaza local y el S&P Merval volvió a superar los 2.000 puntos en dólares. Por







En una jornada bursátil marcada por el feriado en Estados Unidos por el Día del Veteranos, las acciones de la bolsa porteña, los ADRs en Wall Street y la deuda soberana en la plaza local continuaron con la senda alcista, tras la toma de ganancias de los últimos días. El S&P Merval superó los 2.000 puntos medido en dólares, mientras que el riesgo país perforó los 600 p.p.

En ese contexto, el S&P Merval subió 0,2% en pesos hasta los 2.958.257,64, mientras que medido en dólares acumuló un 0,3% hasta los 2.003,33 puntos. El índice operó mixto con Sociedad Comercial del Plata como la líder de las subas (+14.12%), seguida de Transener (+5.23%) y Transportadora Gas del Sur (+3.81%). Mientras que BYMA (-3.83%), Ternium (-1.49%) y Grupo Supervielle (-1.44%) fueron las más afectadas.

meval 11-11 Por su parte, los ADRs treparon hasta un 3,6% de la mano de Transportadora de Gas del Sur, seguido por Cresud 3,2% e IRSA 2,9%. Por el feriado en EEUU, durante la rueda de este martes no cotizan en Wall Street los bonos soberanos, incluyendo a los argentinos. En el norte, el equity operó con menor volumen por el Día de los Veteranos, y los índices más importantes cerraron la rueda.

La curva soberana hard-dollar no operó en Nueva York. En BYMA, los Bonares mostraron subas de hasta 0,71% en el caso del AL35, que cerró en 10,06% TNA. El AL29 y AL41 finalizaron operando por debajo del umbral de 10% TNA. La curva CER sumó 0.70% con toda la curva operando por debajo del 8% de TIR, mientras que la tasa fija cerró +0.40%, operando con flat en 2.25% a la espera del dato de inflación de esta semana.

En tanto, el riesgo país perforó los 600 puntos básicos por primera vez desde enero y llevó a retroceder al índice a los 599 puntos básicos.