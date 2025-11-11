11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Todo verde: las acciones y los bonos siguieron al alza en una jornada con poco volumen

En una jornada marcada por las escasas operaciones por el Día de los Veteranos en EEUU, la curva soberana se mantuvo en positivo en la plaza local y el S&P Merval volvió a superar los 2.000 puntos en dólares.

Por
Las acciones y la deuda subieron

Las acciones y la deuda subieron, con pocas operaciones por feriado en EEUU.

En una jornada bursátil marcada por el feriado en Estados Unidos por el Día del Veteranos, las acciones de la bolsa porteña, los ADRs en Wall Street y la deuda soberana en la plaza local continuaron con la senda alcista, tras la toma de ganancias de los últimos días. El S&P Merval superó los 2.000 puntos medido en dólares, mientras que el riesgo país perforó los 600 p.p.

La sorprendente elección del oficialismo disparó a los activos argentinos.
Te puede interesar:

Continúa la euforia en el mercado: acciones y bonos confirmaron la suba post elecciones

En ese contexto, el S&P Merval subió 0,2% en pesos hasta los 2.958.257,64, mientras que medido en dólares acumuló un 0,3% hasta los 2.003,33 puntos. El índice operó mixto con Sociedad Comercial del Plata como la líder de las subas (+14.12%), seguida de Transener (+5.23%) y Transportadora Gas del Sur (+3.81%). Mientras que BYMA (-3.83%), Ternium (-1.49%) y Grupo Supervielle (-1.44%) fueron las más afectadas.

meval 11-11

Por su parte, los ADRs treparon hasta un 3,6% de la mano de Transportadora de Gas del Sur, seguido por Cresud 3,2% e IRSA 2,9%. Por el feriado en EEUU, durante la rueda de este martes no cotizan en Wall Street los bonos soberanos, incluyendo a los argentinos. En el norte, el equity operó con menor volumen por el Día de los Veteranos, y los índices más importantes cerraron la rueda.

La curva soberana hard-dollar no operó en Nueva York. En BYMA, los Bonares mostraron subas de hasta 0,71% en el caso del AL35, que cerró en 10,06% TNA. El AL29 y AL41 finalizaron operando por debajo del umbral de 10% TNA. La curva CER sumó 0.70% con toda la curva operando por debajo del 8% de TIR, mientras que la tasa fija cerró +0.40%, operando con flat en 2.25% a la espera del dato de inflación de esta semana.

En tanto, el riesgo país perforó los 600 puntos básicos por primera vez desde enero y llevó a retroceder al índice a los 599 puntos básicos.

adrs 11-11
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las acciones argentinas cayeron hasta un 7,1% en Wall Street y el Merval retrocede por tercera jornada consecutiva

Las acciones argentinas cayeron hasta un 7,1% en Wall Street y el Merval retrocede por tercera jornada consecutiva

Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Milei le tomó juramento a Santilli como nuevo ministro del Interior

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos está prácticamente terminado y crecen las expectativas por el anuncio

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos está "prácticamente terminado" y crecen las expectativas por el anuncio

Jorge Macri condicionó su apoyo al Presupuesto a que Nación pague la coparticipación adeudada

Jorge Macri condicionó su apoyo al Presupuesto a que Nación pague la coparticipación adeudada

Diego Santilli asume con promesas para los gobernadores: la pulseada por los fondos federales

Diego Santilli asume con promesas para los gobernadores: la pulseada por los fondos federales

Crece la imagen de Javier Milei tras las legislativas y mejora la percepción sobre su gestión

Crece la imagen de Javier Milei tras las legislativas y mejora la percepción sobre su gestión

Rating Cero

Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix
play

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix

Tan Biónica ﻿confirmó su nuevo show con Chano Charpentier a la cabeza.

Tan Biónica lanzó un nuevo álbum y confirmó otro show en Vélez: cuándo será y dónde comprar las entradas

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: El mío es un proyecto familiar

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: "El mío es un proyecto familiar"

Toy Story 5 ﻿llegará a los cines de todo el mundo en 2026.
play

Disney lanzó el primer teaser de Toy Story 5: cuándo se estrena en cines

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes se hicieron amigas por Telefe.
play

El sorpresivo consejo de Evangelina Anderson para Valentina Cervantes tras su renuncia a MasterChef

últimas noticias

Agradezco a todos este reconocimiento y quiero dedicárselo a alguien que lo recibió en su momento: a mi gran amiga Mercedes Sosa, dijo Charly García al recibir su premio Konex de Brillante.

Conmovedor discurso de Charly García al recibir el Premio Konex de Brillante: "Lo dedico a Mercedes Sosa"

Hace 7 minutos
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Axel Kicillof acusó a los gobernadores dialoguistas de "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas"

Hace 21 minutos
Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Hace 31 minutos
Ekrem Imamoglu fue electo alcalde de Estambul en 2019 y es el principal opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Quién es el político turco al que podrían condenar a más de 2.300 años de prisión

Hace 42 minutos
María Luisa del Valle despidió a su hija a través de sus redes sociales.

"Hasta que nos volvamos a encontrar": la desgarradora despedida de la madre de Débora Bulacio Del Valle

Hace 54 minutos