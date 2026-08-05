El papa León XIV visitará a Argentina en noviembre: cómo será el itinerario de la histórica visita El sumo pontífice estará entre el 8 y 11 de noviembre en el país, luego de ir a Uruguay y antes de viajar a Perú. Estará en tres ciudades y se prevén misas multitudinarias. Por Agregar C5N en









El papa León XIV visitará Argentina.

El papa León XIV visitará Argentina el 8 de noviembre en lo que será un viaje de tres días, pero la primera luego de 39 años. Durante su estadía recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, y promete misas multitudinarias, una de ellas será en la avenida 9 de Julio.

La noticia fue confirmada por la Nunciatura Apostólica en un comunicado que detallaba: “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países”.

Porque la visita a Argentina no será la única que haga, ya que también “visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.

AHORA. León XIV . De El Vaticano: "El Santo Padre realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre; visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al… pic.twitter.com/sXVRx4ytBM — Hernán Funes (@HernanFunes) August 5, 2026 El antecedente más reciente fue Juan Pablo II en abril de 1987 y el papa Francisco nunca regresó a Argentina de manera oficial.

León XIV permanecerá en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Estará en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, pero su viaje más detallado será difundido más adelante, una vez coordinadas las tareas con las autoridades locales.

Se espera que mantenga la tradicional audiencia con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y participe de algunos actos institucionales. Gira del papa León XIV en Sudamérica: en qué países estará Según el comunicado oficial, León viajará a Uruguay, lugo a Argentina y cerrará su visita en Perú. En cuanto a las ciudades que recorrerá como sumo pontífice será: Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.