5 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

El papa León XIV visitará a Argentina en noviembre: cómo será el itinerario de la histórica visita

El sumo pontífice estará entre el 8 y 11 de noviembre en el país, luego de ir a Uruguay y antes de viajar a Perú. Estará en tres ciudades y se prevén misas multitudinarias.

Por
El papa León XIV visitará Argentina.

El papa León XIV visitará Argentina.

El papa León XIV visitará Argentina el 8 de noviembre en lo que será un viaje de tres días, pero la primera luego de 39 años. Durante su estadía recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, y promete misas multitudinarias, una de ellas será en la avenida 9 de Julio.

El mensaje de Javier Milei tras la confirmación de que el papa León XIV visitará Argentina
Te puede interesar:

El mensaje de Milei tras la confirmación de que el papa León XIV visitará Argentina

La noticia fue confirmada por la Nunciatura Apostólica en un comunicado que detallaba: “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países”.

Porque la visita a Argentina no será la única que haga, ya que también “visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.

El antecedente más reciente fue Juan Pablo II en abril de 1987 y el papa Francisco nunca regresó a Argentina de manera oficial.

León XIV permanecerá en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Estará en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, pero su viaje más detallado será difundido más adelante, una vez coordinadas las tareas con las autoridades locales.

Se espera que mantenga la tradicional audiencia con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y participe de algunos actos institucionales.

Gira del papa León XIV en Sudamérica: en qué países estará

Según el comunicado oficial, León viajará a Uruguay, lugo a Argentina y cerrará su visita en Perú. En cuanto a las ciudades que recorrerá como sumo pontífice será: Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno celebró la visita del Papa León XIV al país: Un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual

El Gobierno celebró la visita del Papa León XIV al país: "Un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual"

el vaticano confirmo la visita del papa leon xiv a la argentina

El Vaticano confirmó la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Papa León XIV expresó su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y pidió soluciones de paz

El Papa León XIV expresó su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y pidió soluciones de paz

Mataron a un influencer mientras transmitía en vivo.

Tragedia en México: mataron a un influencer mientras transmitía en vivo

Fabi Diniz de Queiroz Pilate es la primera mujer trans en asumir como promotora de Justicia en Brasil. 

Brasil nombró por primera vez a una mujer trans como fiscal del Ministerio Público

Moderna inició el ensayo de la vacuna contra el ébola.

Vacuna contra el ébola: Moderna inició su primer ensayo en humanos

Rating Cero

El público de Rosalía cantó: La Patria no se vende. 

En pleno show de Rosalía, el público rechazó la modificación de la Ley de Tierras: "La patria no se vende"

La artista colombiana recreó su meme y fue furor.

Shakira rompió internet: recreó su icónico meme de la computadora

La Joaqui presente en el tercer show de Rosalía en Buenos Aires.

La Joaqui se confesó con Rosalía y habló de su ruptura con Luck Ra: "Se desencantó de mí"

Lali Espósito, en uno de sus shows, con un atuendo representativo de la Selección argentina. 

Lali Espósito convocó a marchar contra la reforma de la Ley de Tierras: "Nos vemos en el Congreso"

Eva Bargiela habló sobre escándalo que atraviesa su exmarido, Facundo Moyano.

Eva Bargiela habló sobre la detención de su exmarido Facundo Moyano: qué dijo

Alfano sorprendió a Casán con sus videos de IA y se postuló para la Scaloneta.

Graciela Alfano sorprendió a Moria Casán con videos de IA junto a Messi y Maradona: "¿Scaloni no me tiene que llamar?"

últimas noticias

Las prepagas ya no tendrán que cubrir los medicamentos más caros tras un fallo de la Corte Suprema

Hace 15 minutos
El mensaje de Javier Milei tras la confirmación de que el papa León XIV visitará Argentina

El mensaje de Milei tras la confirmación de que el papa León XIV visitará Argentina

Hace 47 minutos
Mataron a un influencer mientras transmitía en vivo.

Tragedia en México: mataron a un influencer mientras transmitía en vivo

Hace 57 minutos
El Gobierno celebró la visita del Papa León XIV al país: Un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual

El Gobierno celebró la visita del Papa León XIV al país: "Un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual"

Hace 1 hora
play
Juan Pablo II visitó la Argentina en 1987. 

Cuándo fue la última vez que un Papa visitó Argentina

Hace 1 hora