Peter Lamelas, sobre las elecciones de 2027: "Estados Unidos apuesta al gobierno de Javier Milei"

El embajador de Estados Unidos aseguró que su país "está comprometido y apuesta con fuerza al futuro de la Argentina". "Si siguen con esta libertad, vamos a seguir apoyando a Argentina después", prometió.

El embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, aseguró que el país gobernado por Donald Trump está "comprometido y apuesta con fuerza" al futuro de Argentina y al gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones de 2027.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, visitará la Argentina en noviembre y se reunirá con Milei

Durante su discurso en la segunda edición del Foro Argentina Andina, que se llevó a cabo este jueves en Tucumán, el diplomático enfatizó: "Mi mensaje hoy es que los Estados Unidos está aquí, está presente, está comprometido y apuesta con la fuerza al futuro de la Argentina".

En el evento, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann con el apoyo del Instituto Republicano Internacional, el embajador se pronunció sobre las elecciones presidenciales de 2027.

Sin dudar, el diplomático sentenció: "Estamos apoyando este gobierno, el gobierno de Milei. Y si siguen en este rumbo, si siguen con estos cambios, si siguen con esta libertad, vamos a seguir apoyando a Argentina después. Esto es capital real. Es apoyo concreto para equipamiento, tecnología e infraestructura de primer nivel".

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Al referirse al plano económico, Lamelas sostuvo que Argentina enfrenta el desafío de "convertir la libertad en oportunidades concretas, en inversión, en producción, en trabajo", y agregó que el noroeste de nuestro país puede convertirse en uno de los motores del renacimiento económico argentino.

La competencia con China por el litio y el cobre argentinos

El estadounidense recalcó que Argentina posee hasta el 20% de las reservas mundiales de litio y "enormes depósitos de cobre", recursos que calificó como fundamentales para la transformación tecnológica global, aunque advirtió que "la potencia sola, sin atraer inversión, no vale".

En ese punto Lamelas mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que, según aseveró, ya atrajo más de u$s120.000 millones en proyectos, de los cuales más de u$s442.000 millones corresponden a minería y energía.

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El funcionario también alertó sobre la necesidad de construir un "ecosistema digital de confianza" en materia de infraestructura crítica y fue ahí cuando criticó la presencia de proveedores tecnológicos como Huawei. "Las empresas estatales chinas responden a leyes que les obliga a entregar los datos al Estado y al Partido Comunista cuando ellos quieran. Eso está en la Constitución china".

Lamelas añadió que configura un riesgo directo para la infraestructura crítica, la privacidad y la ciberseguridad. "Un mercado libre no debe ser un mercado ciego", sentenció el embajador.