No habrá bancos por cinco días seguidos: confirmaron un nuevo feriado bancario El Banco Central anunció otra jornada en la que las entidades bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se atenderá a los clientes. Por Agregar C5N en









El Banco Central anunció la medida.

El Banco Central confirmó un nuevo feriado bancario en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, por lo que ese día no habrá atención en los bancos de todo el país. De esta manera, en noviembre se registrarán cinco jornadas consecutivas sin actividad en los establecimientos.

El anuncio del Banco Central, oficializado este jueves a través de una comunicación de la entidad, fue realizado después de que el Gobierno confirmara en el Decreto 1103/2026 que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional. En tanto, el martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires.

El Banco Central anunció la medida. La decisión fue adoptada por el Poder Ejecutivo en el marco de la visita que León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Según los fundamentos de la norma, la medida busca facilitar la organización de las actividades previstas, los operativos de seguridad, la logística y el ordenamiento de la circulación durante las jornadas de la visita.

Por otro lado, la administración libertaria creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", que tendrá a su cargo la planificación, coordinación y conducción de las acciones necesarias para organizar la visita.

Qué día será feriado bancario tras el anuncio del Banco Central La entidad monetaria confirmó que el martes 10 de noviembre se sumará como feriado bancario por la llegada del sumo pontífice, por lo que habrá cinco días consecutivos sin asistencia al cliente en los bancos. Esto se debe a que el viernes 6 no habrá atención por el Día del Bancario, aunque es jornada laboral para el resto de las actividades.