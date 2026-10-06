El Gobierno oficializó la salida del interventor del Enacom y designó a su reemplazante Juan Martín Ozores, titular saliente, presentó su renuncia este lunes tras haber encabezado el organismo desde enero de 2024, cuando la gestión de Javier Milei dispuso su intervención. Su reemplazante, Andrés Michelazzo, es un ingeniero especializado en telecomunicaciones que trabajó 16 años en Telecom. Por Agregar C5N en









El Enacom tiene nuevo interventor.

El Gobierno oficializó la salida de Juan Martín Ozores al frente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y designó en su lugar al ingeniero Andrés Michelazzo, un ingeniero especializado en telecomunicaciones que trabajó 16 años en Telecom.

La medida se implementó a través del Decreto 1149/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Quién es Andrés Michelazzo, el nuevo interventor del Enacom Según su perfil de LinkedIn, Michelazzo es un ingeniero especializado en gestión de las telecomunicaciones con 30 años de experiencia. Cursó Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica de Córdoba entre 1990 y 1996, Ingeniería con especialización en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1997 y 1998, y una especialización en Gestión de las Telecomunicaciones en el ITBA entre 2004 y 2005.

En el plano profesional, trabajó durante 16 años en Telecom, donde fue gerente de cuentas Wholesale, analista de sistemas y responsable de la gestión de los activos de telecomunicaciones de la compañía en el exterior. También se desempeñó como asesor de la División de Soluciones Digitales del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) y asesor técnico de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, entre otros cargos.