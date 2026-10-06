6 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno oficializó la salida del interventor del Enacom y designó a su reemplazante

Juan Martín Ozores, titular saliente, presentó su renuncia este lunes tras haber encabezado el organismo desde enero de 2024, cuando la gestión de Javier Milei dispuso su intervención. Su reemplazante, Andrés Michelazzo, es un ingeniero especializado en telecomunicaciones que trabajó 16 años en Telecom.

Por
El Enacom tiene nuevo interventor.

El Enacom tiene nuevo interventor.

El Gobierno oficializó la salida de Juan Martín Ozores al frente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y designó en su lugar al ingeniero Andrés Michelazzo, un ingeniero especializado en telecomunicaciones que trabajó 16 años en Telecom.

La privatización de AySA tiene un impacto significativo en la gestión de servicios de agua y saneamiento en el AMBA.
Te puede interesar:

Nuevo avance en la privatización de AySA: se conocen las propuestas para quedarse con el 90% de la compañía

La medida se implementó a través del Decreto 1149/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Quién es Andrés Michelazzo, el nuevo interventor del Enacom

Según su perfil de LinkedIn, Michelazzo es un ingeniero especializado en gestión de las telecomunicaciones con 30 años de experiencia. Cursó Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica de Córdoba entre 1990 y 1996, Ingeniería con especialización en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1997 y 1998, y una especialización en Gestión de las Telecomunicaciones en el ITBA entre 2004 y 2005.

En el plano profesional, trabajó durante 16 años en Telecom, donde fue gerente de cuentas Wholesale, analista de sistemas y responsable de la gestión de los activos de telecomunicaciones de la compañía en el exterior. También se desempeñó como asesor de la División de Soluciones Digitales del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) y asesor técnico de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, entre otros cargos.

Noticia en desarrollo.-

Noticias relacionadas

se reanuda en diputados el debate del proyecto de defensa de la soberania

Se reanuda en Diputados el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía

La comitiva oficial arribará al Salar del Hombre Muerto, en La Puna. 

Karina Milei suspendió la mesa política y viaja a Salta para inaugurar una nueva planta de litio

play

Como efecto de una desregulación de Sturzenegger, se rompió un puente que une a Chaco y Corrientes

Luis Toto Caputo habló sobre la actualidad económica del país en un programa de straming afín al gobierno libertario (Youtube Carajo).

Luis Caputo: "Estados Unidos reconoce que el cambio que hay en Latinoamérica se dio a partir de Milei"

Manuel Adorni en el Senado. 

Las claves de Adorni y los fantasmas que el Gobierno no logra espantar sobre su giro malvinero

Javier Milei y Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro agradeció el apoyo de Milei tras las elecciones en Brasil: "Dios al mando"

Rating Cero

Robert Kelker-Kelly era un reconocido actor que participó en series como Days of Our Lives y General Hospital. 
play

Murió Robert Kelker-Kelly, reconocido actor de la histórica serie estadounidense Days of our lives

Tini, firme contra su padre.

Explotó todo: revelaron la ínfima cifra que Tini Stoessel le ofreció a su padre Alejandro

El astro del fútbol nacional e internacional siempre se conmovió con la voz de la cantante santafesina.

De la Sole a Damas Gratis y Gaspar Benegas: la AFA confirmó el line up de la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo y un guiño íntimo en la despedida de Leo. 

Antonela Roccuzzo realizó un emotivo posteo por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.
play

"Tengo más familiares arriba que abajo": la reflexión de Marta Fort sobre la vida después de la muerte

Maxi Ghione fue liberado bajo condiciones judiciales en la causa que lo investiga por amenazas y privación de la libertad. 

Maxi Ghione rompió el silencio luego de ser liberado en Lehmann: "La verdad la va a decir la justicia"

últimas noticias

Bakker tenía 86 años.

Murió Jim Bakker, uno de los predicadores más reconocidos a nivel mundial

Hace 4 minutos
Llegó el día que nadie quería: Messi se despide de la Selección argentina

Llegó el día que nadie quería: Messi se despide de la Selección argentina

Hace 5 minutos
¿Qué jugadores campeones del mundo no estarán?

Los campeones del mundo en Qatar que no estarán en la despedida de Messi de la Selección

Hace 24 minutos
play
Robert Kelker-Kelly era un reconocido actor que participó en series como Days of Our Lives y General Hospital. 

Murió Robert Kelker-Kelly, reconocido actor de la histórica serie estadounidense Days of our lives

Hace 45 minutos
La privatización de AySA tiene un impacto significativo en la gestión de servicios de agua y saneamiento en el AMBA.

Nuevo avance en la privatización de AySA: se conocen las propuestas para quedarse con el 90% de la compañía

Hace 50 minutos