El Gobierno destacó el acuerdo comercial con EEUU: "Consolida nuestro liderazgo regional"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcó el convenio que logró la administración que lidera Javier Milei con la gestión que encabeza Donald Trump.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , resaltó el acuerdo comercial que el Gobierno de Javier Milei consiguió con Estados Unidos , que incluye una eliminación de aranceles en un grupo de productos nacionales.

“ Esto es un hito histórico para nuestro país . E ste acuerdo muestra y consolida nuestro liderazgo regional y es el fruto de los esfuerzos diplomáticos de esta gestión" , explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Durante su exposición ante los medios de comunicación, Adorni destacó que el documento firmado en Washington “es un acuerdo para las 24 provincias argentinas y 47 millones de ciudadanos de nuestro país” .

Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio

En tal sentido, el jefe de los ministros del Gobierno remarcó que el convenio “implica un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas con más de 340 millones de personas y mejores productos para nuestras personas”.

El Gobierno enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio que firmó con Estados Unidos

El presidente Javier Milei enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio que firmó con el gobierno de Estados Unidos, "conforme a lo establecido en la Constitución", y confía en que "los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes".

"El acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología", sostuvo en un comunicado la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) en X.

Para el Gobierno, el acuerdo "consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial".