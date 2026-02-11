Al menos 15 detenidos frente al Congreso luego del enfrentamiento entre manifestantes y la policía Tras el fuerte cruce entre participantes de la movilización y personal de las fuerzas de seguridad, se registraron 15 detenidos y 40 demorados. Hasta el momento se desconoce el listado de nombres implicados. Por + Seguir en







La policía reprimió y detuvo manifestantes durante el operativo frente al Congreso. X: @Naty_Zaracho

En una tarde de fuertes enfrentamientos por la marcha contra la reforma laboral frente al Congreso de la Nación, encabezada por organizaciones sociales y la Confederación General del Trabajo (CGT), la policía detuvo a, por lo menos, 15 personas. La cifra final incluyó, como mínimo, a otros 40 manifestantes demorados tras los conflictos en la zona de las vallas.

"15 detenidos. 40 demorados", confirmó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en su cuenta oficial de X. En la misma línea, fuentes de prensa de la Policía de la Ciudada agregaron que los manifestantes fueron trasladados "fuera del área de la Plaza Congreso y los dirigieron a Plaza Constitución para su desconcentración final".

La tensión comenzó pasadas las 15 cuando un grupo avanzó sobre la avenida Rivadavia y comenzó un intercambio directo con el cordón policial. Los efectivos respondieron con disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes que arrojaron piedras y diversos objetos.

Detenidos marcha en el Congreso por la reforma laboral Imágenes de los demorados en la marcha contra la reforma laboral del 11 de febrero de 2026. Redes Sociales La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, sostuvo que analizan imágenes para identificar a los responsables de los focos de violencia. "Hay tres efectivos de Gendarmería Nacional heridos, y uno de la Policía Federal", afirmó la funcionaria respecto al saldo de lesionados entre las filas de las fuerzas federales.

El rechazo a la reforma laboral: marcha y represión La convocatoria sindical y la reacción de organizaciones sociales surgieron en oposición a los puntos clave del proyecto que afectan el régimen de empleo actual en el país. Las centrales obreras cuestionan la ampliación del período de prueba, las modificaciones en las indemnizaciones y la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo.

La conducción de la CGT evitó el llamado a un paro general, pero impulsó un cese de actividades desde el mediodía. La jornada de protesta tuvo réplicas en ciudades como Córdoba y Rosario, mientras que en Buenos Aires el servicio de subte permaneció suspendido por decisión de los Metrodelegados. Dentro del recinto, el debate continúa bajo un clima de absoluta incertidumbre parlamentaria y fuerte vigilancia exterior. El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria para los colectivos, aunque los gremios aeronáuticos mantienen advertencias sobre posibles cancelaciones y demoras en los vuelos nacionales e internacionales.