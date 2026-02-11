11 de febrero de 2026 Inicio
Seguí en vivo el debate en el Senado de la reforma laboral del Gobierno

El oficialismo, tras meses de intensas gestiones parlamentarias, apunta a lograr la media sanción del proyecto, eje central en la agenda económica libertaria. Se espera una sesión maratónica.

Seguí el debate en el Senado de la reforma laboral.

El Senado sesiona este miércoles desde las 11 para debatir el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que confía en obtener su media sanción a través del apoyo de bloques aliados en el marco de las extensas negociaciones y conseguir su primer triunfo legislativo en el año. En caso de que avance, será debatido por la Cámara de Diputados.

La CGT y las CTA marchan al Congreso contra la reforma laboral y tensan el debate en el Senado
La sesión fue convocada por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien mantiene una distanciada relación con el mandatario Javier Milei, debido a varias rispideces que incluso reconocieron públicamente.

La reforma laboral se trata de una iniciativa propuesta por la administración de La Libertad Avanza, en la que se introducen modificaciones en temas claves como indemnizaciones, salarios dinámicos, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros. El proyecto flexibiliza las condiciones para contratar y despedir empleados, a la vez de limitar el ejercicio del derecho a huelga.

"La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con trabajo de todos los senadores pertenecientes a los bloques que conformamos 44 senadores. Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", planteó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

  • Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

  • Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.
