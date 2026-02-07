7 de febrero de 2026 Inicio
Ian Moche le pidió a Diputados que sancione o expulse a Lilia Lemoine tras sus acusaciones

El activista por los derechos de las personas con autismo denunció a la diputada nacional de La Libertad Avanza, quien había afirmado que el niño "actúa de autista".

Ian Moche y Lilia Lemoine.

Ian Moche y Lilia Lemoine.

El activista por los derechos de las personas con autismo Ian Moche le pidió a la Cámara de Diputados que sancione o expulse de ese Cuerpo a Lilia Lemoine, luego de que la legisladora de La Libertad Avanza acusara a la madre del niño de "llevarlo a los medios a actuar de autista".

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ingresó a la Cámara de Diputados para su tratamiento. 
Lemoine estuvo invitada en La Nación + y se refirió al menor acusándolo de "actuar de autista" y que su madre lo utiliza para "montar un negocio para el kirchnerismo". La diputada libertaria aseguró: "Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un niño menor de edad y llevarlo a los medios a actuar de autista. Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace”.

Pero no quedaron allí sus declaraciones sino que fue por más al afirmar que el menor de 12 años es "un negocio para el kirchnerismo" y que se enmarca dentro del discurso woke. “Vemos un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, ruido, maltratos, gritos, los medios, la política, las redes sociales… Además, la hija mayor ya habló y contó lo que su madre le hace a sus hijos”, expresó públicamente y sin pruebas.

En tanto, el abogado Andrés Gil Domínguez, quien representa al menor, expuso que denunció a la legisladora y exigió que la Cámara baja la castigue. "Ian Moche denunció a la Diputada Nacional Lilia Lemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra", expresó en su cuenta de la red social X.

Andrés Gil Domínguez tuit
La publicación de Andrés Gil Domínguez.

La publicación de Andrés Gil Domínguez.

En tal sentido, previamente el letrado rechazó los dichos de la diputada y fue categórico en su descargo: "El 18 de febrero de 2020, la ANDIS le otorgó a IAN GALO LESCANO (IAN MOCHE) el CUD Nº ARG-02-00052912804-20200213-20300213-BS-397 mediante el cual se acredita su pertenencia al espectro autista nivel 1 con apoyo nivel 1. El CUD vence el 13 de febrero de 2030. Para otorgarlo, la ANDIS requirió previamente el informe o evaluación de tres profesionales (una psicóloga, una psiquiatra y una neuróloga) que concordaron en el diagnóstico".

También la desafió a ir a la Justicia: "Por dicho motivo, Lilia Lemoine, te invito a que fijes una fecha, hora y lugar para llevarte toda la documentación junto con un escribano así la podes verificar y dejamos constancia en un acta pública. Mientras tanto te pido que te abstengas de seguir mintiendo y agrediendo a un niño que pertenece al espectro autista. Ejerce tu cargo con una mínima dignidad constitucional y deja de hacer papelones".

Por su parte Ian Moche también respondió las falsas acusaciones de Lemoine y publicó en sus redes sociales: "Fue feo. Nos angustió un poco pero estamos bien. Tratamos de no darle cabida a esto y nos mandaron cosas hermosas. Esto no nos va a detener como activistas". En ese sentido agregó que la única respuesta es "con amor" y que le escribió a Esteban Trebucq para tener el derecho a réplica. Sin embargo, el periodista aún no le contestó.

