El restaurante de Buenos Aires con comida venezolana para ir el Día de los Enamorados

Propuesta temática en donde se ofrecen arepas, cachapas y parrillas abundantes junto ambientación cultural llena música, identidad migrante.

Recrea la experiencia del subte de Caracas en pleno Palermo.

Recrea la experiencia del subte de Caracas en pleno Palermo.

  • La migración venezolana aportó nuevos sabores y productos que hoy forman parte del mapa gastronómico porteño.

  • Chacaito propone una experiencia temática que recrea una estación del metro de Caracas en pleno Palermo.

  • El restaurante combina ambientación cultural, shows y platos tradicionales para un plan familiar o con amigos.

  • Su carta incluye clásicos como arepas, cachapas, tequeños y opciones para compartir, además de servicio en salón y delivery.

En los últimos años, la llegada de ciudadanos venezolanos a Buenos Aires generó un importante impacto en las costumbres gastronómicas porteñas. Desde 2009 llegaron más de 130.000 venezolanos trayendo consigo la riqueza y diversidad de sus platos y productos emblemáticos que hoy forman parte de la oferta culinaria de la capital.

Entre las nuevas opciones para salir a comer se destaca "Chacaito", un restaurante conceptual inaugurado en marzo de 2018 que recrea la experiencia del subte de Caracas en pleno Palermo. Con el propósito de resaltar lo positivo de la capital venezolana y del país en general, en su fachada se puede apreciar la entrada de la estación Chacaíto de la Línea 1, llevando a los comensales directamente a Venezuela sin salir de Buenos Aires.

La identidad visual de "Chacaito" se basa en un original trabajo de redes sociales y branding expresado en menús y decoración que conectan con los recuerdos y experiencias del pasado de los venezolanos en el exterior. Este local de comida caribeña ofrece un ambiente familiar donde la experiencia se completa con shows musicales en la calle, creando un espacio perfecto para pasar un momento agradable con amigos y familiares. Con opciones para comer en el lugar, retirar o solicitar delivery, el restaurante se consolidó como una propuesta ideal para descubrir los sabores de esta gastronomía.

Dónde queda Chacaito

Este restaurante venezolano se encuentra ubicado en Charcas 4402, en el barrio de Palermo. El establecimiento abre de lunes a domingo de 12 a 24 horas, ofreciendo su propuesta gastronómica tanto al mediodía como por la noche. Una vez dentro de las instalaciones, los comensales reciben un ticket con el nombre del restaurante, comenzando una experiencia que recrea la estación Chacaíto del metro de Caracas. Los miércoles cuentan con promociones especiales con un 20% de descuento.

Qué puedo pedir en Chacaito

La carta de "Chacaito" ofrece especialidades de la gastronomía venezolana con ambiente familiar. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con opciones como:

  • Parrillas en sus versiones de carne, pollo o mixta.
  • Cachapas con queso de mano, un plato típico caribeño.
  • Arepas rellenas con diferentes opciones.
  • Tequeños, clásicos de la gastronomía venezolana.
  • Pepitos: sándwiches de pan flauta con carne o pollo en tiras, lluvia de papas, cebolla, parmesano, mozzarella y cheddar.
  • Hamburguesas al estilo venezolano.
  • Tajadas (plátanos fritos).
  • Tostones para acompañar.
  • Quesillo: postre similar al flan.
  • Papelón con limón: bebida típica refrescante.
  • Tablas de degustación para compartir.
  • Plato navideño con especialidades de temporada.
  • Servicio de bar para disfrutar con amigos y familiares.
Cómo llegar a Chacaito

Los visitantes pueden acceder a este lugar tomando alguna de las líneas de colectivo que circulan por las avenidas Scalabrini Ortiz y Santa Fe, tales como el 12, 15, 29, 39, 55, 64, 68, 111, 145, 152, 160 y 194, las cuales cuentan con paradas a muy pocos metros del establecimiento ubicado en Charcas 4402. Además, también se puede tomar el subte y descender en las estaciones Scalabrini Ortiz o Plaza Italia de la Línea D.

