12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno denunciará a los manifestantes que participaron de los incidentes en el Congreso

La Casa Rosada aseguró que realizará una presentación judicial contra las personas que respondieron a la represión policial lanzando bombas molotov, agrediendo a los efectivos y provocando daños en las inmediaciones del palacio legislativo.

Por
Al menos hubo veinte detenidos durante la protesta contra la reforma laboral.

Al menos hubo veinte detenidos durante la protesta contra la reforma laboral.

El Gobierno aseguró que denunciará a los manifestantes que protagonizaron los incidentes sucedidos este miércoles por la tarde en las inmediaciones del Congreso durante las protestas contra el proyecto de ley de reforma laboral, mientras los senadores debatían en el recinto. Según fuentes de Casa Rosada, la acusación será en contra de las personas que lanzaron bombas molotov, agredieron a efectivos policiales y dañaron el espacio público.

El oficialismo se impuso en el Senado y le dio media sanción al proyecto de reforma laboral.
Te puede interesar:

Tras una maratónica sesión, el Senado dio media sanción al proyecto de reforma laboral

Además, la gestión de Javier Milei no descarta incluir en la denuncia a los organizadores de la protesta contra la reforma laboral, es decir, a la cúpula dirigencial de la Confederación General de los Trabajadores (CGT). Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, aseguraron que trabajarán con diferentes áreas jurídicas para identificar a los manifestantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2021666043119169703&partner=&hide_thread=false

"Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones", señaló Monteoliva. Además, la ministra acusó a "decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos", aunque no aportó pruebas sobre la denuncia realizada ni la implicación partidaria de los hechos. "Las van a pagar", amenazó la ministra mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

El Gobierno sostuvo que hubo rotura de baldosas en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, incendios de contenedores de basura y lanzamiento de objetos contra el vallado policial. Desde la gestión porteña aseguraron que costará $270 millones arreglar el espacio público arrasado durante este miércoles en la protesta contra la reforma laboral.

El Gobierno porteño gastó $270 millones en limpiar las calles donde sucedió la protesta contra la reforma laboral

Después de la batalla campal que protagonizaron la Policía de la Ciudad y los manifestantes que se oponían al proyecto de ley de la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno porteño informó que deberá afrontar un gasto de $270 millones para arreglar la vía pública que fue destrozada.

"La manifestación convocada este miércoles 11 de febrero por la Confederación General del Trabajo (CGT) en la zona del Congreso implicó para la Ciudad un costo total de $270 millones. Por un lado se implementó un operativo de higiene urbana especial, al tiempo que manifestantes produjeron roturas de baldosas y vandalismo en calles y daños en el césped, y el mobiliario urbano de la Plaza de los Congresos", sostuvo el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri.

limpieza ciudad marcha reforma laboral 11-2-26
El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana desplegó un operativo de limpieza que incluyó a 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana desplegó un operativo de limpieza que incluyó a 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.

En concreto, se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del palacio legislativo y se desplegó un operativo especial de limpieza posterior a la protesta. Además, hubo roturas de baldosas y vandalismo tanto en las calles como en las veredas de la zona.

Según el Gobierno de la Ciudad, esto implicará tapado de grafitis y una nueva demarcación de los cruces peatonales. También se reportaron daños en el césped y el mobiliario urbano de la Plaza del Congreso en más de 500 metros cuadrados.

Una vez concluida la marcha, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana desplegó un operativo de limpieza que incluyó a 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.

¿Quiénes fueron los detenidos durante la protesta a la reforma laboral y cuál fue la causa?

Según el CELS, la Policía de la Ciudad detuvó a un total de veinte personas durante la represión a los manifestantes que participaron de la protesta contra la reforma laboral. Además, la organización de Derechos Humanos dio a conocer el motivo de su aprehensión. A continuación, la lista completa:

  • Julián Catalano – Atentado, resistencia y lesiones.
  • Masilla Francisco – Atentado, resistencia y lesiones.
  • Tripolli – Incendio.
  • Olvera Marcelo – Incendio.
  • Nicolás Viña – Atentado, resistencia y lesiones.
  • Adrián Jorge Montiel – Tentado y resistencia a la autoridad.
  • Carlos Augusto Ruiz – Atentado, resistencia a la autoridad y daños.
  • Juan Manuel Reichenbach – Atentado y resistencia a la autoridad.
  • Maximiliano Javier Melgar – Atentado y resistencia a la autoridad.
  • Gastón Ezequiel Reyes – Atentado y resistencia a la autoridad.
  • Raúl Alberto Bande – Atentado y resistencia a la autoridad.
  • Jorge Euclides Nieto – Atentado y resistencia a la autoridad.
  • Lila Amanto – Incendio.
  • Claudio Garro – Incendio.
  • Ayelén Portale – Incendio.
  • Sabina Neuman – Incendio.
  • Leónidas Orquera – Incendio.
  • Corina González – Incendio y otros estragos.
  • Félix Américo Maldonado – Incendio y otros estragos.
  • Agustín Sánchez Tomás – Pedido de Captura Ley de Drogas

Noticias relacionadas

Sesión con fuerte debate por la reforma laboral en el Senado. 

El Gobierno hizo modificaciones en la reforma laboral y mantuvo la obligatoriedad de los aportes sindicales

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana desplegó un operativo de limpieza que incluyó a 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.
play

El Gobierno porteño gastó $270 millones en limpiar las calles donde sucedió la protesta contra la reforma laboral

El gobernador de la provincia Buenos Aires habló en Radio 10 y dejó sus conclusiones sobre la reforma laboral. 

Axel Kicillof se expresó contra el proyecto de reforma laboral: "Es retrógrado, regresivo y mentiroso"

La policía reprimió y detuvo manifestantes durante el operativo frente al Congreso. 

Al menos 20 detenidos frente al Congreso luego del enfrentamiento entre manifestantes y la Policía

Manifestantes de distintos sectores productivos rechazaron la reforma que impulsa Milei.

Miles de manifestantes rechazaron la reforma laboral en distintas ciudades del país

Maximiliano Pullaro con la Policía (Archivo)
play

Los detalles del anuncio de Maximiliano Pullaro tras las protestas de la Policía en Santa Fe

Rating Cero

La China Suárez y Mauro Icardi enfrentaron los rumores de infidelidad.

La versión de la China Suárez y Mauro Icardi tras los rumores de infidelidad: "Mienten constantemente"

Iván de Pineda llega al streaming con una propuesta innovadora.

Iván de Pineda y Olga lanzaron el "Desafío Atenea": talento universitario por un premio millonario

La conductora compartió las imágenes de su tratamiento facial sin dolor.

"Como nueva": la sorprendente transformación de Carmen Barbieri tras una cirugía estética

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.
play

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

La mediática tuvo una enfermedad infecciosa grave que le dejó secuelas renales.

"Estoy volviendo a la vida": la historia de resiliencia de "la profe" de Gran Hermano

últimas noticias

El oficialismo se impuso en el Senado y le dio media sanción al proyecto de reforma laboral.

Tras una maratónica sesión, el Senado dio media sanción al proyecto de reforma laboral

Hace 7 minutos
play
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, se enfrentó fuertemente con congresistas del Comité Judicial de la Cámara baja estadounidense.

Caso Epstein: una presentación de la fiscal general ante el Congreso de Estados Unidos terminó en insultos y gritos

Hace 1 hora
Al menos hubo veinte detenidos durante la protesta contra la reforma laboral.

El Gobierno denunciará a los manifestantes que participaron de los incidentes en el Congreso

Hace 1 hora
Sesión con fuerte debate por la reforma laboral en el Senado. 

El Gobierno hizo modificaciones en la reforma laboral y mantuvo la obligatoriedad de los aportes sindicales

Hace 4 horas
El capitán de la selección se lesionó y el Inter de Miami suspendió el amistoso que tenía programado. 

Alerta en la Selección: Lionel Messi se lesionó y se suspendió un amistoso del Inter Miami

Hace 4 horas