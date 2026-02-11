El Gobierno denunciará a los manifestantes que participaron de los incidentes en el Congreso

La Casa Rosada aseguró que realizará una presentación judicial contra las personas que respondieron a la represión policial lanzando bombas molotov, agrediendo a los efectivos y provocando daños en las inmediaciones del palacio legislativo.

El Gobierno aseguró que denunciará a los manifestantes que protagonizaron los incidentes sucedidos este miércoles por la tarde en las inmediaciones del Congreso durante las protestas contra el proyecto de ley de reforma laboral , mientras los senadores debatían en el recinto. Según fuentes de Casa Rosada, la acusación será en contra de las personas que lanzaron bombas molotov, agredieron a efectivos policiales y dañaron el espacio público.

Además, la gestión de Javier Milei no descarta incluir en la denuncia a los organizadores de la protesta contra la reforma laboral, es decir, a la cúpula dirigencial de la Confederación General de los Trabajadores (CGT). Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, aseguraron que trabajarán con diferentes áreas jurídicas para identificar a los manifestantes.

"Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones ", señaló Monteoliva. Además, la ministra acusó a "decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos", aunque no aportó pruebas sobre la denuncia realizada ni la implicación partidaria de los hechos. "Las van a pagar" , amenazó la ministra mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados. Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones. Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de… pic.twitter.com/c7j4JToawv

El Gobierno sostuvo que hubo rotura de baldosas en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, incendios de contenedores de basura y lanzamiento de objetos contra el vallado policial. Desde la gestión porteña aseguraron que costará $270 millones arreglar el espacio público arrasado durante este miércoles en la protesta contra la reforma laboral.

"La manifestación convocada este miércoles 11 de febrero por la Confederación General del Trabajo (CGT) en la zona del Congreso implicó para la Ciudad un costo total de $270 millones. Por un lado se implementó un operativo de higiene urbana especial, al tiempo que manifestantes produjeron roturas de baldosas y vandalismo en calles y daños en el césped, y el mobiliario urbano de la Plaza de los Congresos", sostuvo el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri.

limpieza ciudad marcha reforma laboral 11-2-26 El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana desplegó un operativo de limpieza que incluyó a 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.

En concreto, se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del palacio legislativo y se desplegó un operativo especial de limpieza posterior a la protesta. Además, hubo roturas de baldosas y vandalismo tanto en las calles como en las veredas de la zona.

Según el Gobierno de la Ciudad, esto implicará tapado de grafitis y una nueva demarcación de los cruces peatonales. También se reportaron daños en el césped y el mobiliario urbano de la Plaza del Congreso en más de 500 metros cuadrados.

¿Quiénes fueron los detenidos durante la protesta a la reforma laboral y cuál fue la causa?

Según el CELS, la Policía de la Ciudad detuvó a un total de veinte personas durante la represión a los manifestantes que participaron de la protesta contra la reforma laboral. Además, la organización de Derechos Humanos dio a conocer el motivo de su aprehensión. A continuación, la lista completa: