El mensaje del Gobierno tras la media sanción a la reforma laboral en el Senado: "La industria del juicio llega a su fin"







El Gobierno celebró la media sanción que obtuvo en el Senado el proyecto de reforma laboral y difundió un comunicado oficial con la firma del presidente Javier Milei en el que definió la iniciativa como una medida “estructural” destinada a actualizar un sistema que, según sostuvo, “durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal”.

A través de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo calificó la aprobación como “un punto de inflexión en la historia laboral argentina” y aseguró que la nueva normativa permitirá dejar atrás años de “litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos”.

En el texto, el Gobierno sostuvo que la reforma implica “una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo” y afirmó que “la Argentina de la industria del juicio está por llegar a su fin”, una de las consignas reiteradas por el oficialismo en el debate parlamentario.

El presidente Milei agradeció a los senadores que acompañaron la iniciativa y consideró que "comprendieron el mandato expresado en las urnas" al enviar "un mensaje claro de responsabilidad institucional". Según el comunicado, el Ejecutivo entiende que "solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica".

En esa línea, el Gobierno manifestó su expectativa de que la Cámara de Diputados otorgue un “tratamiento rápido” al proyecto para convertirlo en ley y completar el trámite parlamentario.

"Estamos ante un momento en el que la historia cambia: con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria", concluye el mensaje difundido por la Casa Rosada. En paralelo, el propio Milei se expresó en su cuenta de X (ex Twitter), donde escribió un breve mensaje celebrando el resultado legislativo: "Histórico. Viva la libertad carajo".