12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El mensaje del Gobierno tras la media sanción a la reforma laboral en el Senado: "La industria del juicio llega a su fin"

En una misiva que lleva la firma de Javier Milei y que fue publicada por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo resaltó que habrá "mayor generación de empleo genuino, previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo".

Por
El mensaje del Gobierno tras la media sanción a la reforma laboral en el Senado: La industria del juicio llega a su fin

El mensaje del Gobierno tras la media sanción a la reforma laboral en el Senado: "La industria del juicio llega a su fin"

El Gobierno celebró la media sanción que obtuvo en el Senado el proyecto de reforma laboral y difundió un comunicado oficial con la firma del presidente Javier Milei en el que definió la iniciativa como una medida “estructural” destinada a actualizar un sistema que, según sostuvo, “durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal”.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli siguieron la votación en el Senado.
Te puede interesar:

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Es un avance histórico"

A través de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo calificó la aprobación como “un punto de inflexión en la historia laboral argentina” y aseguró que la nueva normativa permitirá dejar atrás años de “litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos”.

En el texto, el Gobierno sostuvo que la reforma implica “una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo” y afirmó que “la Argentina de la industria del juicio está por llegar a su fin”, una de las consignas reiteradas por el oficialismo en el debate parlamentario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2021840274721276307&partner=&hide_thread=false

El presidente Milei agradeció a los senadores que acompañaron la iniciativa y consideró que “comprendieron el mandato expresado en las urnas” al enviar “un mensaje claro de responsabilidad institucional”. Según el comunicado, el Ejecutivo entiende que “solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica”.

En esa línea, el Gobierno manifestó su expectativa de que la Cámara de Diputados otorgue un “tratamiento rápido” al proyecto para convertirlo en ley y completar el trámite parlamentario.

“Estamos ante un momento en el que la historia cambia: con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria”, concluye el mensaje difundido por la Casa Rosada.

En paralelo, el propio Milei se expresó en su cuenta de X (ex Twitter), donde escribió un breve mensaje celebrando el resultado legislativo: “Histórico. Viva la libertad carajo”.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manifestantes de distintos sectores productivos rechazaron la reforma que impulsa Milei.

Miles de manifestantes rechazaron la reforma laboral en distintas ciudades del país

play

Kicillof tildó de "indignante" el acuerdo con Estados Unidos: "Son unos chantas vendepatria, no negociaron nada"

El asesor presidencial Demian Reidel renunció al directorio de Nucleoeléctrica tras las denuncias por los sobreprecios

El asesor presidencial Reidel renunció al directorio de Nucleoeléctrica

En total son 19 las personas imputadas en la causa Andis.

Causa Andis: quiénes son los 19 procesados y los delitos que les imputan

El Gobierno reglamentó la inocencia fiscal para fomentar el uso de los dólares no declarados

El Gobierno reglamentó la "inocencia fiscal" para fomentar el uso de los dólares no declarados

El artista Joaquines frente a su intervención de la figura de San Martín en San Lorenzo, Santa Fe.

Un artista rosarino intervino una figura de San Martín para protestar por el traslado del sable

Rating Cero

Margot Robbie y Jacob Elordi interpretan a Catherine y Heathcliff en la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas.

Llega Cumbres Borrascosas a los cines, con Margot Robbie y Jacob Elordi: ¿cumple con las expectativas?

La China Suárez y Mauro Icardi enfrentaron los rumores de infidelidad.

La versión de la China Suárez y Mauro Icardi tras los rumores de infidelidad: "Mienten constantemente"

Iván de Pineda llega al streaming con una propuesta innovadora.

Iván de Pineda y Olga lanzaron el "Desafío Atenea": talento universitario por un premio millonario

La conductora compartió las imágenes de su tratamiento facial sin dolor.

"Como nueva": la sorprendente transformación de Carmen Barbieri tras una cirugía estética

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.
play

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

últimas noticias

River está 4° en la tabla de posiciones de la Zona B, mientras que Argentinos marcha 10°

Tras la goleada ante Tigre, River quiere recuperarse ante Argentinos en La Paternal

Hace 15 minutos
Reforma laboral: qué cambia en salarios, vacaciones, despidos y licencias por enfermedad

Reforma laboral: salarios, vacaciones, despidos y licencias, los cambios que más impactan en el día a día de los trabajadores

Hace 24 minutos
El viernes 13 funcionará como puente entre el fin de semana regular y el doblete del Carnaval.

Este grupo empezará el fin de semana largo de carnaval el jueves: por qué es feriado el viernes 13 de febrero en 2026

Hace 37 minutos
El mensaje del Gobierno tras la media sanción a la reforma laboral en el Senado: La industria del juicio llega a su fin

El mensaje del Gobierno tras la media sanción a la reforma laboral en el Senado: "La industria del juicio llega a su fin"

Hace 42 minutos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

Como podés afiliarte a una obra social como monotributista y qué opciones tiene ARCA en febrero 2026

Hace 48 minutos