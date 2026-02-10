10 de febrero de 2026 Inicio
Reforma laboral: el Gobierno define la letra chica y la eliminación del artículo de Ganancias

El encuentro de la mesa política comenzó a las 10 en Casa Rosada, en la previa a la sesión en la que el oficialismo buscará darle media sanción al proyecto mientras ultima negociaciones con bloques aliados para obtener los votos necesarios.

Desde el Gobierno anticiparon que aceptaría cambios en la ley. 

El Gobierno lleva a cabo este martes desde las 10 una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde, para asegurarse los votos en la Ley de Reforma Laboral, define si cede a un pedido de gobernadores y bloques aliados de eliminar un artículo clave del Impuesto a las Ganancias.

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y cuenta con la participación de Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Luis Caputo e Ignacio Devitt.

La sesión en el Senado se llevará a cabo el miércoles a las 11.

Desde Balcarce 50 ya habían adelantado que el oficialismo está dispuesto a realizar cambios para que salga la ley. El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró este martes en una entrevista por Radio Mitre que confían en conseguir los votos necesarios para su aprobación.

En este marco, la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades quedó cerca de ser excluida del proyecto base por pedido de las provincias, que cuestionan tener que afrontar una nueva caída de recursos coparticipables.

Nosotros tenemos un dictamen aprobado en comisión con muchos votos, digamos, de alguna manera. Ese es el puntapié inicial. Y yo estoy convencido de que sí“, señaló el funcionario en un primer momento.

Para luego agregar: “Yo veo a los gobernadores y a los ciudadanos argentinos de cada una de las provincias que te plantean lo que el Presidente viene planteando hace rato. Nosotros queremos generar laburo, queremos tener menos impuestos”.

Movilización para el miércoles frente al Congreso: la CGT se planta contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) reunió a su Consejo Directivo y decidió una movilización para este miércoles 9 de febrero cuando se debata en el Congreso el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que el miércoles comenzará a debatirse en el Senado.

Al término de la reunión de este viernes, en la histórica sede de la calle Azopardo, se llegó a un consenso, en principio para movilizar en rechazo a los cambios que propuso el Gobierno, mientras sigue el diálogo para ver si se endurece la medida con un paro de actividades.

La medida es un paso más hacia la defensa de los convenios colectivos de trabajo, las obras sociales sindicales y los puestos de trabajo de los asalariados, luego de una gira por distintas provincias que la conducción cegetista para lograr el respaldo de gobernadores con el fin de frenar o modificar el proyecto.

