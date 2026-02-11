El Gobierno hizo modificaciones en la reforma laboral y mantuvo la obligatoriedad de los aportes sindicales La gestión de Javier Milei introdujo cambios de última hora en el proyecto de ley que debate el Senado para beneficiar a sindicatos y cámaras empresariales. Esta decisión asegura la continuidad de los fondos compulsivos mediante la eliminación de la fecha de caducidad para estas contribuciones obligatorias. Por + Seguir en







Sesión con fuerte debate por la reforma laboral en el Senado. MinutoUno

El Gobierno nacional aplicó modificaciones de último momento en el articulado de la reforma laboral durante el debate en la Cámara Alta este miércoles. La medida garantiza que los aportes compulsivos a gremios y cámaras empresariales mantengan su vigencia, aunque sin una fecha de caída establecida y con topes más bajos.

El oficialismo validó esta postura final tras cinco horas de incertidumbre en los pasillos del Congreso, según reportó Infobae. El argumento principal para este giro radica en la fragilidad de gremios pequeños, que enfrentarían una debacle económica sin estos recursos. La obligatoriedad continuará vigente pese al rechazo de sectores mayoristas.

La versión previa del texto establecía límites estrictos para las contribuciones patronales a favor de asociaciones de trabajadores. "No podrán superar el dos por ciento (2%) de las remuneraciones de los trabajadores", señalaba el borrador original, que finalmente se mantuvo tras la presión de las estructuras sindicales que lograron preservar esta fuente central de recaudación, aunque con topes menores a los que se habían propuesto, los cuales estaban fijados en torno al 6%.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, existe un reclamo "pragmático" de parte de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) hacia el secretario de Trabajo, Julio Cordero, por los beneficios directos que perciben asociaciones empresariales nucleadas en la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) por este esquema de recaudación del 0,5% para fines de instrucción y formación.

A través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), estas entidades administran aportes millonarios que afectan a todos los empleadores mercantiles, según publicó CADAM en su sitio web. Además, su vicepresidente aseguró que algunos pocos se ven favorecidos bajo "el pretexto de capacitación y fortalecimiento institucional", sin rendir cuentas por esos aportes realizados por las empresas y sin resultados positivos para los trabajadores.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsó inicialmente el carácter voluntario de estos pagos mediante el Decreto 149/2025. No obstante, el consenso político actual prioriza la estabilidad de las organizaciones para facilitar la aprobación general de la ley durante la madrugada del jueves. Aportes sindicales y obras sociales: concesiones a la CGT Según clarificó BAE Negocios, en el capítulo sindical del proyecto de reforma laboral hubo modificaciones relevantes. El aporte solidario a los gremios se mantendrá durante dos años con un tope del 2%, y las empresas continuarán en su rol de agentes de retención de las cuotas sindicales para garantizar el flujo de fondos. Recién a partir del 1° de enero de 2028 esos aportes pasarán a ser voluntarios y requerirán consentimiento individual expreso. Además, no avanzó la reducción de la alícuota destinada a obras sociales, que se mantendrá en 6% para evitar un desfinanciamiento del sistema de salud sindical.