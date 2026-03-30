El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que frenó artículos de la reforma laboral

El Ministerio de Capital Humano confirmó que realizará una presentación judicial y cargó contra los que "pretenden obstaculizar las reformas necesarias".

El Ministerio de Capital Humano informó que apelará el fallo del juzgado del Trabajo N°63 , que suspendió provisoriamente una serie de artículos centrales de la reforma laboral , luego de que aceptara una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello expuso que buscará revertir el fallo judicial: "El Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, apelará el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63-en la causa Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa Expte. CNT 10308/26 por el cual suspendió cautelarmente un conjunto de artículos de la Ley Nº 27.802 de Modernización Laboral".

En tal sentido, volvió a defender la ley, que fue sancionada por el Congreso en febrero. "El Ministerio reafirma su compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores" , marcó.

En tanto, el Ministerio de Capital Humano señaló que en caso de considerarlo, realizará otras presentaciones judiciales: "A tal efecto, se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno".

"El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia", concluyó.

La resolución, firmada este lunes, ordena frenar la aplicación de un amplio paquete de modificaciones introducidas por la Ley 27.802, al considerar que existen indicios suficientes de posibles afectaciones a derechos protegidos por la Constitución Nacional.

El fallo se apoya en una “verosimilitud del derecho calificada” y en el “peligro en la demora”, dos requisitos clave para este tipo de medidas. Según el juez, permitir la entrada en vigencia de la norma podría generar daños “graves e irreparables” sobre millones de trabajadores y sobre el sistema de relaciones laborales en su conjunto.

Qué cuestionó la Justicia

La demanda de la CGT apuntó contra decenas de artículos de la reforma, al sostener que implican una regresión en derechos laborales y sindicales. Entre los puntos más sensibles, el fallo menciona:

Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que reducirían el nivel de protección de los trabajadores.

Modificaciones en materia de jornada, vacaciones e indemnizaciones.

Limitaciones a la actividad sindical, el derecho de huelga y la negociación colectiva.

Creación de nuevos mecanismos, como los fondos de cese laboral, que podrían alterar el sistema vigente.

El magistrado remarcó que, en esta etapa preliminar, no corresponde definir la constitucionalidad de la ley, pero sí evitar que sus efectos se apliquen hasta tanto exista una sentencia definitiva.