Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

La nueva temporada de la serie protagonizada por Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, entre otros, se estrenará el próximo 12 de abril y contará con caras nuevas.

Después de cuatro años de espera, los fanáticos de Euphoria ya tiene fecha de estreno de la tercera temporada y, además revelaron un tráiler que cuenta con la presencia de una de sus protagonistas.

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“¿Hemos llegado demasiado lejos?” , escribieron junto al adelanto publicado en las redes sociales que se espera sea la última de la serie creada por Sam Levinson y que se destacó por tener a Zendaya y un extenso elenco de estrellas dentro de su elenco.

La trama está ambientada en California cuenta la historia de un grupo de adolescentes mientras navegan el amor , las drogas y la llegada de la vida adulta. A su vez, la serie pone foco en el personaje de Rue (Zendaya), una joven que batalla con una severa adicción a las drogas y que la mete en una serie de problemas.

Ahora, la trama que comenzó en 2019, le dará cierre a cada una de las historias contada con los cuatro años de diferencia, después de los sucesos de la anterior temporada , es decir, ya después de la escuela. Mientras algunos lidian con las consecuencias de sus decisiones, Rue sobria pero perturbada debe lidiar con una deuda que la lleva a México. Además, contará con nuevos personajes.

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Los nuevos miembros del elenco de Euphoria será Natasha Lyonne, Eli Roth, Gideon Adlon, Bill Bodner, Colleen Camp, Homer Gere, Jessica Blair Herman, Hemky Madera, Trisha Paytas, Rebecca Pidgeon, Bella Podaras, Cailyn Rice, Madison Thompson, Jack Topalian, Sam Trammell, Matthew Willig, Danielle Deadwyler e Kwame Patterson.

Por otro lado, se confirmaron los regresos de Dominic Fike, Nika King, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Ferch, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach y Sophia Rose Wilson, junto a los ya conocidos Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly, Chloe Cherry, Rosalía, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk y Sharon Stone.

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En el mismo adelanto de redes sociales, la plataforma HBO Max reveló que el día de estreno será el próximo 12 de abril.

Tal como suele hacer la plataforma de los capítulos se irán lanzando una vez por semana hasta completar los ocho episodios que tiene pautados.

euphoria

Esta edición contará con la presencia del actor Eric Dane, quien falleció el pasado 20 de febrero a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que fue diagnóstico en abril de 2025. Durante el último año continuó trabajando y participó en un episodio de la serie Mentes Brillantes, además de grabar la serie que lo tiene como una de los protagonistas.

“Fue difícil y hubo momentos en los que me resultó muy complicado decir las líneas. Nadie sobrevive a esto. Lo sabemos”, fue el último mensaje que dio durante una entrevista.