Axel Kicillof se expresó contra el proyecto de reforma laboral: "Es retrógrado, regresivo y mentiroso"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires expresó su descontento con la propuesta de cambio en el régimen laboral impulsada por el oficialismo y sostuvo que, desde el inicio, es engañosa: "La llaman modernización laboral y la verdad que es un restroceso", afirmó.

El gobernador de la provincia Buenos Aires habló en Radio 10 y dejó sus conclusiones sobre la reforma laboral. 

En conversación con Juan Amorín y equipo, por Radio 10, el gobernador confirmó su participación en la movilización convocada por organizaciones sociales y la Confederación General del Trabajo (CGT), acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, Carmen Arias, referente de Madres de Plaza de Mayo, intendentes y otros referentes que están en contra de la reforma. "No hay un artículo a favor de los trabajadores", aseguró.

"Las vacaciones que tenían cierta cantidad de días o modalidades, las cambian. Te pueden cambiar la época de vacaciones", enfatizó sobre los cuestionamientos principales sobre los puntos destacados del proyecto y sumó su visión sobre otra arista candente: "Las horas extras se vuelven prácticamente compulsivas, compensables según los deseos del empleador", agregó.

"Estoy sorprendido del cinismo que tienen para presentar las cosas como 'ventajas' para el trabajador. Claramente, ese no es el espíritu de la ley, ni lo que va a pasar después", advirtió sobre los anuncios previos y los mensajes confusos de los voceros del gobierno, con el fin de mostrar a la sociedad que las modificaciones aplicarán de manera positiva a los trabajadores.

"No se trata de una modernización": Kicillof sobre la reforma laboral y la pérdida de derechos de los trabajadores

En la misma línea, comparó esta propuesta con la de los años 90. "Es una estafa peor, más burda que la de las AFJP. No hay nada rescatable, no hay nada que tenga que ver con la modernización". Además, advirtió sobre la falta de esmero de la actual gestión en el análisis de las nuevas metodologías de trabajo que existen: "No hay un solo artículo que tenga que ver con los trabajos de plataforma o las novedades que hubo en materia de tipo de trabajo", expresó.

Kicillof sostuvo que quienes hoy están registrados bajo un convenio colectivo de trabajo o están sindicalizados perderán derechos y, además, se refirió a un momento de la historia en el cual se aplicaron medidas opuestas a las que se mencionan entre los artículos de la reforma actual y comparó ambos hitos. "La época donde más empleo se creó después de la crisis de 2001 había doble indemnización y se crearon millones y millones de puestos de trabajo", sentenció.

"Estamos hablando casi de 300.000 despidos con la gestión de Milei. Es la otra mentira: las normativas y las leyes laborales no crean empleos ni despidos. Están aprovechando para restarle derechos a los trabajadores", expuso las flaquezas del argumento del proyecto y habló sobre cuáles, a su criterio, son las intenciones del gobierno: "Un plan de exterminio de puestos de trabajo y de las empresas: se pierde un empleo por minuto desde que llegó Milei y se cierra una empresa por día", cerró.

