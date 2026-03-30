Este famoso actor argentino reveló a su nueva pareja pese al perfil bajo y sorprendió a todos: quién es La aparición pública dejó ver un cambio en su vida personal. + Seguir en







Su reciente aparición pública sugiere un nuevo capítulo en lo personal, en paralelo a su actividad profesional. Freepik

Nicolás Francella fue visto en público con una mujer y despertó rumores de romance.

El actor mantiene un perfil reservado, pero su aparición llamó la atención

Las imágenes se dieron en un evento vinculado a la obra de su padre.

Aunque no trascendió su identidad, el vínculo quedó en evidencia por su cercanía. El actor Nicolás Francella volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de ser visto junto a una mujer en un evento público, lo que dejó a disposición de los rumores la posibilidad de que se hable sobre un nuevo vínculo sentimental. Sin declaraciones formales, las imágenes alcanzaron para instalar el tema.

Acostumbrado a mantener su vida privada lejos de la exposición, el hijo de Guillermo Francella sorprendió al mostrarse en una situación que muchos interpretaron como una confirmación implícita de su presente amoroso. Este giro llamó la atención, ya que suele resguardar ese aspecto de su vida.

Luego de su separación de Candela Yanigro y de las versiones que lo relacionaron con distintas figuras, su reciente aparición pública sugiere un nuevo capítulo en lo personal, en paralelo a su actividad profesional.

Nicolás Francella Redes sociales Quién es la nueva pareja de Nicolás Francella El actor fue visto junto a una mujer durante el ensayo general de “Desde el jardín”, la obra protagonizada por su padre. La presencia de ambos en el mismo evento no habría generado demasiadas sospechas por sí sola, pero su actitud fue lo que terminó de llamar la atención.

El periodista Nahuel Saa fue quien dio a conocer el encuentro y describió el momento con claridad: “Juntos y muy tiernos, agarrados de la mano, disfrutaron de la función”. Esta imagen dejó a la vista que no se trataría de un vínculo casual, sino de una relación cercana.

Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre la identidad de la mujer que lo acompañaba, lo que remarca el hermetismo que suele caracterizar al actor en cuestiones personales. Pese a eso, la naturalidad con la que se mostraron en público marca una diferencia respecto a su habitual bajo perfil. Mientras tanto, Francella continúa enfocado en su carrera. Recientemente regresó de España luego de finalizar el rodaje de En nombre de otro, una producción que se estrenará en Netflix en los próximos meses.