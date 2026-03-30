30 de marzo de 2026 Inicio
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El abogado del tirador de San Cristóbal aseguró que el joven sufrió bullying y atentó contra su vida

El representante legal del joven de 15 años contratado por su padre afirmó que el agresor "estaba con tratamiento psicológico" a raíz de acoso escolar y autolesiones.

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Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal

Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

El abogado Néstor Oroño, contratado por el padre del tirador de San Cristóbal, reveló que el adolescente de 15 años "estaba con tratamiento psicológico" porque "había sido víctima de episodios de bullying". "Había atentado contra su vida, cortarse los brazos", describió el representante legal del joven que mató a un compañero de 13 años.

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"Hemos podido recabar que era una persona que no presentaba signos de agresividad, sino al contrario: una persona introvertida, pasaba mucho tiempo frente a la computadora, tenía muy pocas personas amigas. Hablamos por boca del padre, no había síntomas ni alarma", enumeró Oroño y sumó que el chico disfrutaba "juegos online".

La defensa legal del adolescente confirmó que el padre y la madre se encuentran atravesando un divorcio, ella vive en Santa Fe y él en Entre Ríos. "Con el padre no tenía contacto físico personal habitual porque estaban a kilómetros de distancia, pero sí a través del teléfono", puntualizó en TN.

Aún así, el abogado remarcó que "nada hacía prever que desarrollare algún tipo de episodio de la violencia como ocurrió".

Cuál puede ser el destino del tirador de San Cristóbal

Si bien su representao no puede ser juzgado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, Oroño recordó que en junio de 2025 se aprobó un nuevo Código Procesal Penal Juvenil en Santa Fe que "posibilita que aún cuando los menores no tengan responsabilidad penal, puedan ser sometidos a procesos judiciales".

"El destino del menor podrá ser un establecimiento de puertas cerradas o semiabierto", precisó.

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