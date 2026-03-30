30 de marzo de 2026 Inicio
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Damián Ayude habló por primera vez de su despido como DT de San Lorenzo: "No me la veía venir"

El entrenador se refirió a su salida del Ciclón y recordó cómo su última reunión con la dirigencia del club. "No tuve mucho argumento", lamentó.

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Damián Ayude

Damián Ayude, exentrenador de San Lorenzo.

El exjugador de San Lorenzo tiene 41 años.
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En diálogo con ESPN, Ayude manifestó su asombro luego de que la dirigencia de San Lorenzo lo despidiera del cargo y recordó los últimos partidos del Ciclón: "No me la veía venir, me sorprendió. Por ahí este semestre no se dio todo en cuanto esperábamos con los resultados, nosotros veníamos de cinco partidos sin perder".

"Nos tocó perder con Defensa en un partido que no es habitual en nuestro fútbol, pero estábamos a tres puntos del segundo, que era Unión de Santa Fe, con expectativas de empezar la Copa Argentina en 48 horas y con expectativas de empezar la Copa Sudamericana, que fue algo que costó mucho clasificar", agregó en esta línea.

En tal sentido, marcó su aflicción ya que no dirigirá a San Lorenzo en la Copa Sudamericana: "Ahí es donde emerge el dolor, no tener esa posibilidad de jugar los dos torneos, que me parece que habíamos hecho mucho esfuerzo con los chicos para estar". El entrenador de 43 años fue reemplazado por Gustavo Álvarez tras un breve interinato de Alan Capobianco.

Damián Ayude

También rememoró el diálogo que mantuvo con el presidente transitorio de la institución, Sergio Costantino. "Vino Sergio a las 9 y pico de la mañana, que eso también me dolió porque ya teníamos la práctica lista. Llegamos 7, no pasaba nada y empezamos a armar el entrenamiento con todo el cuerpo técnico. Llegaron un poquito más tarde de lo que tendrían que haber llegado", expresó.

"No tuve mucho argumento. Me lo manifestó el presidente y no mucho más. Me hubiese gustado como entrenador esos argumentos para mejorar, si había algo que no había gustado, pero no tuve tanta devolución", lamentó.

El entrenador había sumido como director técnico del conjunto de Boedo en junio de 2025 en reemplazo de Miguel Ángel Russo y en el inicio de 2026 fue ratificado en el cargo. En total, estuvo al frente en 29 encuentros donde cosechó nueve victorias, 11 empates y nueve derrotas.

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