El duro mensaje de Cristina Kirchner para Javier Milei: "¡Qué olor a default!"

La exmandataria cuestionó el rumbo económico del Gobierno, en medio de la escalada de la cotización de la divisa estadounidense y la utilización de más de 1.000 millones de las reservas del Banco Central.

Por

Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei, Luis Caputo y Karina Milei.

C5N

La expresidenta Cristina Kirchner apuntó contra fracaso del plan económico del Gobierno de Javier Milei, en medio del gran salto de la cotización del dólar que llegó hasta el récord nominal de $1.515 durante el viernes y la utilización de más de 1.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central de la República Argentina.

Militantes se movilizarán a la casa de Cristina en Constitución.
"Cristina libre": a 100 días de su detención habrá una marcha hacia la casa de la expresidenta

"¡Che Milei! ¡Que olor a default!... Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”, fue el cuestionamiento de la presidenta del Partido Justicialista (PJ) en la red social X.

En tal sentido, la exmandataria brindó un duro panorama de la actualidad económica que atraviesa el país, como consecuencia de los lineamientos desde el Palacio de Hacienda: "¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”… que acá la única banda… es “la banda del carry trade” del Toto Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!".

Durante la publicación, Cristina apuntó hacia las declaraciones del jefe de Estado: "Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo 'estamos defendiendo el peso', cuando vos bien sabés que están financiando la fuga a dólar barato (¡otra vez hermano!… y van…), con los le que pediste prestado al Fondo Monetario… más los que te dio el Banco Mundial, el BID y cuanto dólar pudiste manotear". En esa línea, criticó el anunció sobre el préstamo o posible swap de monedas con el Tesoro norteamericano. "¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!", sentenció

"Cada vez está más claro por qué estoy presa. Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos todos los dólares que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país. Y por si fuera poco, entre 2005 y 2012, le devolvimos a todos los ahorristas argentinos todos los dólares que les habían robado en 2001, cuando Cavallo y Sturzenegger (el del Blindaje y el Megacanje), le pusieron el famoso corralito a todos los depósitos bancarios. En fin…", añadió.

Además, recordó que "en lo que va del Siglo XXI… Sturzenegger fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país… y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años!". "Argentina… ¿Camino a ser un país fallido? Mientras tanto… en San José 1111… se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!", señaló.

Por último, se burló del argumento de que las confesiones grabadas de Diego Spagnuolo "son audios de peluquería e inteligencia artificial". "Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… 'Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…' ¿No lo escuchaste?", concluyó.

La publicación de Cristina Kirchner en X

