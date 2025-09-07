7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno bonaerense, optimista sobre la participación electoral: "La mayor posible"

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reconoció que en otras jurisdicciones los porcentajes fueron "visiblemente menores", pero se mostró confiado: "Hemos trabajado mucho. Esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense".

Por

El Gobierno bonaerense afirmó que las elecciones se desarrollan "normalmente".

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se mostró optimista sobre la participación electoral en los comicios legislativos de este domingo y adelantó que, pese al elevado ausentismo que se registró en otras provincias, esperan que "se exprese la mayor parte" del padrón.

Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.
Te puede interesar:

La Plata: salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía

Bianco convocó a los bonaerenses a votar "con tranquilidad y en paz" y remarcó que se trata de "una elección clave no solo para el futuro de la Provincia, sino también para el país". Destacó que la jornada se preparó "con mucha tranquilidad, orden y transparencia" y que las escuelas "estaban abriendo normalmente".

"El resultado está previsto a partir de las 21, tres horas después del cierre de los comicios, siempre y cuando estén escrutadas el 30% de las mesas de todas las secciones electorales", explicó a C5N. Consultado por Bernardo Maniago sobre la participación, que en las últimas elecciones fue del 76%, Bianco confió en que no será menor.

"Veremos. En las otras provincias los porcentajes han sido, en la mayoría de los casos, visiblemente menores a experiencias pasadas", señaló en relación a las jurisdicciones que también desdoblaron los comicios.

Urna provincia de Buenos Aires elecciones
M&aacute;s de 13 millones de personas est&aacute;n habilitadas para votar este domingo.

Más de 13 millones de personas están habilitadas para votar este domingo.

"Nosotros hemos trabajado mucho divulgando información, difundiendo de qué se trataban estas elecciones, dónde se votaba, etcétera, así que esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible porque eso, obviamente, le da mayor legitimidad a los resultados", concluyó.

Qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

En esta ocasión, la Provincia lleva adelante la renovación parcial de su Legislatura. Se elegirán 69 bancas: 46 en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.

La modalidad de recambio es rotativa: cada cuatro años, en la mitad de las secciones se eligen senadores y en la otra mitad, diputados. En 2025 se votará senadores en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima secciones electorales, mientras que en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava se pondrán en juego bancas de diputados.

¿Cómo se vota?

El sistema bonaerense utiliza la boleta partidaria de papel. Cada fuerza presenta una boleta de papel que incluye todas las categorías de candidatos en franjas horizontales. El votante recibe un sobre firmado por la autoridad de mesa y en el cuarto oscuro puede optar por una lista completa o recortar tramos de distintas boletas. Los sobres sin boletas se computan como voto en blanco, y aquellos que contienen más de una boleta por categoría se anulan.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La web alternativa para saber donde votar es www.dondevotopba.com 
play

Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar

play

Votó Espert: "Llegamos bien para hoy, lo vamos a tomar con calma"

play

Votó Valenzuela: "Me da mucho orgullo estar acompañando a Milei"

play

Desde La Libertad Avanza advierten que la participación electoral será del 60%

play

Votó Kicillof: "Los 17 millones de bonaerenses se juegan cómo sigue esta historia"

play

Votó Katopodis: "En el cuarto oscuro no hay agresiones ni insultos"

Rating Cero

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en un show especial.

Tini Stoessel ya no se oculta: fue al show de Lali Espósito con Rodrigo De Paul

Florencia Peña compartió un look de gala en redes sociales.

El look súper al cuerpo que lució Flor Peña: usó un vestido rojo intenso

Las mejores ocho películas más aclamadas de por el publico y la crítica de Marvel.

Estas son las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

Basada en la novela de Claudia Piñeiro, Las Maldiciones llega a Netflix con un fuerte componente político y Leo Sbaraglia como protagonista.
play

Va a estar en Netflix pronto, es un thriller interesante y lo protagoniza Leonardo Sbaraglia

Esta miniserie es protagonizada por una pareja que se está separando.
play

Está en Netflix, tiene capítulos de 13 minutos y se puede terminar en un día

últimas noticias

Este pueblo conserva sus calles empedradas.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo escondido: es de los mejores del mundo

Hace 4 minutos
Córdoba Capital no solo se cuenta en plazas, iglesias y edificios coloniales: también late bajo tierra. 

Viajar a Córdoba: 4 lugares que están escondidos bajo tierra

Hace 15 minutos
Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.

La Plata: salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía

Hace 19 minutos
play
La web alternativa para saber donde votar es www.dondevotopba.com 

Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar

Hace 24 minutos
Dónde se puede disfrutar de esta inolvidable experiencia.

Turismo en Argentina: el pueblito mágico para disfrutar del cielo a la noche y ver los astros

Hace 26 minutos