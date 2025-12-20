IR A
Pasó por el Bailando, ahora es periodista deportiva y está en pareja con Adrián Suar: ¿quién es?

El vínculo despertó curiosidad tanto por el bajo perfil con el que lo manejan como por el contraste entre sus trayectorias.

El mundo del espectáculo y el periodismo deportivo volvió a cruzarse con fuerza en las últimas horas a partir de una historia personal que no pasó desapercibida. Se trata de una figura que supo ganar popularidad en uno de los realities más vistos de la televisión argentina y que, con el paso del tiempo, logró reinventarse profesionalmente en un ámbito muy distinto, pero igual de exigente.

Hoy, con el romance ya blanqueado, el artista parece transitar un presente amoroso estable, lejos de los escándalos y con una relación que avanza paso a paso.
Tras su paso por la pista del Bailando, esta mujer construyó una carrera sólida en el periodismo deportivo, un terreno históricamente dominado por hombres, donde logró hacerse un nombre propio con trabajo constante y presencia en medios relevantes. Se trata de Rocío Robles, quien actualmente está en pareja con Adrián Suar.

Quién es Rocío Robles, la nueva pareja de Adrián Suar

Luego de varios meses de versiones y rumores, Adrián Suar y la periodista deportiva Rocío Robles oficializaron su relación a través de las redes sociales. La confirmación llegó durante un viaje por Italia, pocos días después del cumpleaños de ella, momento que eligieron para dejar atrás las especulaciones.

Los trascendidos sobre el romance habían comenzado en junio, aunque en ese entonces ambos hablaban de un vínculo incipiente, sin definirlo públicamente. Según se conoció, el primer acercamiento entre ellos se dio el año pasado, cuando Suar invitó a Robles a ver la obra de teatro Felicidades. A partir de ese encuentro intercambiaron contactos y comenzaron a verse con mayor frecuencia. En junio, si bien admitían que se estaban conociendo, evitaban ponerle un rótulo a la relación.

La oficialización llegó desde Instagram: el fundador de Pol-ka compartió una historia en la que se los ve juntos, de espaldas, contemplando el Coliseo Romano. Rocío Robles replicó la imagen y sumó otras postales del viaje, entre ellas una cena compartida con el actor y productor, lo que terminó de confirmar el noviazgo.

Rocío Robles es actriz, modelo y actualmente se desempeña como periodista deportiva en el programa F3 de ESPN. Hincha de Rosario Central, tiene 33 años y nació en Rosario, Santa Fe, en el seno de una familia de clase media muy ligada a actividades culturales, deportivas y sociales, incluida una murga barrial.

Su carrera comenzó a los 14 años, cuando obtuvo una beca para estudiar modelaje tras ser elegida segunda Princesa del Carnaval de Rosario. Luego de participar en distintos certámenes, fue coronada Miss Mundo Argentina en 2014. Desde 2012 inició su camino en los medios con La Argentina Más Linda, lo que la llevó a Showmatch, donde se desempeñó como bailarina hasta 2017.

Más tarde pasó por programas como Canta si Puedes, La Jaula de la Moda, Santo Sábado, La Tribuna de Guido y Bienvenidos a bordo. En teatro integró el elenco de La Isla Encantada en Carlos Paz y ese trabajo le abrió la puerta al cine con Bañeros 5: Lentos y Cargosos.

En el plano sentimental, durante su etapa en el certamen de Marcelo Tinelli mantuvo una relación con Tyago Griffo, marcada por idas y vueltas y una fuerte exposición mediática.

