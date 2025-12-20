Benegas Lynch: "El que pretenda estar fuera de Milei es un desagradecido y un imbécil" En un intercambio por la red social X con el biógrafo del presidente, Marcelo Duclos, el diputado libertario apuntó contra los exintegrantes del oficialismo y el PRO, principales aliados legislativos del oficialismo. Por + Seguir en







El diputado Alberto Benegas Lynch insultó a quienes se atreven a romper filas con La Libertad Avanza. Cámara de Diputados

Alberto Benegas Lynch, diputado y uno de los referentes de La Libertad Avanza, reavivó la interna del oficialismo al llamar "desagradecidos" e "imbéciles" a quienes proyectan una carrera política por fuera de la figura y el plan del presidente Javier Milei. Resultó un claro mensaje tanto hacia el interior de su espacio, como así también a los exintegrantes de su bloque y al PRO, después de lo que significó la maratónica sesión en el Congreso donde los libertarios obtuvieron la aprobación del Presupuesto 2026, pero no sin diferentes cruces con sus aliados en el recinto.

El mensaje de "Bertie" se produjo en su cuenta oficial de la red social X y, si bien no apuntó con nombres y apellidos explícitos, sus declaraciones tuvieron un sentido amenazante hacia aquellos que se atrevan a romper filas con La Libertad Avanza. Tanto por aquellos diputados que armaron su propio bloque, como así también a los legisladores del PRO que se quejaron por la distribución de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN).

"Estoy en la política por Javier y gracias a Javier. Voy donde él me ponga y hasta que le sirva al proyecto que es 100% de él. Nadie de LLA hubiera llegado a ocupar bancas y cargos sin él", descargó Benegas Lynch, en un debate por X con el biógrafo de Milei, Marcelo Duclos. "El que pretende carrera política fuera del plan de Milei es un desagradecido y un imbécil", agregó el diputado.

Por su parte, Duclos reafirmó la postura del diputado libertario al responderle "abundan de esos", en referencia a los que se separaron de La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NYGBertie/status/2002437753615855987&partner=&hide_thread=false Estoy en la política por Javier y gracias a Javier. Voy donde él me ponga y hasta que le sirva al proyecto que es 100% de él.

Nadie de LLA hubiera llegado a ocupar bancas y cargos sin él.

El que pretende carrera política fuera del plan de Milei, es un desagradecido y un imbécil. — Bertie Benegas Lynch (@NYGBertie) December 20, 2025 El mensaje para ordenar las tropas libertarias y obtener disciplina partidaria bajo la órbita del presidente Milei sucedió meses después de la primera interna dentro del oficialismo, cuando Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta se rompieron con La Libertad Avanza y conformaron su propio bloque "Coherencia".