Benegas Lynch: "El que pretenda estar fuera de Milei es un desagradecido y un imbécil"

Alberto Benegas Lynch, diputado y uno de los referentes de La Libertad Avanza, reavivó la interna del oficialismo al llamar "desagradecidos" e "imbéciles" a quienes proyectan una carrera política por fuera de la figura y el plan del presidente Javier Milei. Resultó un claro mensaje tanto hacia el interior de su espacio, como así también a los exintegrantes de su bloque y al PRO, después de lo que significó la maratónica sesión en el Congreso donde los libertarios obtuvieron la aprobación del Presupuesto 2026, pero no sin diferentes cruces con sus aliados en el recinto.
El mensaje de "Bertie" se produjo en su cuenta oficial de la red social X y, si bien no apuntó con nombres y apellidos explícitos, sus declaraciones tuvieron un sentido amenazante hacia aquellos que se atrevan a romper filas con La Libertad Avanza. Tanto por aquellos diputados que armaron su propio bloque, como así también a los legisladores del PRO que se quejaron por la distribución de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN).
"Estoy en la política por Javier y gracias a Javier. Voy donde él me ponga y hasta que le sirva al proyecto que es 100% de él. Nadie de LLA hubiera llegado a ocupar bancas y cargos sin él", descargó Benegas Lynch, en un debate por X con el biógrafo de Milei, Marcelo Duclos. "El que pretende carrera política fuera del plan de Milei es un desagradecido y un imbécil", agregó el diputado.
Por su parte, Duclos reafirmó la postura del diputado libertario al responderle "abundan de esos", en referencia a los que se separaron de La Libertad Avanza.
El mensaje para ordenar las tropas libertarias y obtener disciplina partidaria bajo la órbita del presidente Milei sucedió meses después de la primera interna dentro del oficialismo, cuando Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta se rompieron con La Libertad Avanza y conformaron su propio bloque "Coherencia".
Esta primera ruptura en el seno del oficialismo sucedió a partir de que los mencionados legisladores votaron contra el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad y denunciaron públicamente que "el límite era la corrupción". De esta manera, Pagano, D'Alessandro, González y Arrieta buscaron despegarse del escándalo de corrupción en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Si la propia interna libertaria fuera poco, también se libró un conflicto con el PRO, principal aliado del oficialismo en el Congreso, durante la última sesión parlamentaria en la que se aprobó el Presupuesto 2026. Esto sucedió tras la designación de autoridades de la AGN, en las que el partido amarillo acusó de descartar a su principal candidato, el exministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante la presidencia de Mauricio Macri, Jorge Triaca, a cambio de un pacto con el peronismo para repartirse el organismo de control.
La designación de los inspectores de la AGN generó la furia de Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, quien alertó durante la última sesión parlamentaria que se estaba cambiando "sensibilidad social por la auditoría".