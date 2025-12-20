IR A
Esta película chilena con Benjamín Vicuña llegó a Netflix y es furor: cómo encontrarla

La participación del galán chileno, uno de los actores más reconocidos de la región, fue clave para potenciar la visibilidad del proyecto.

La llegada de una nueva producción latinoamericana a Netflix volvió a captar la atención de los usuarios y rápidamente se posicionó entre lo más visto de la plataforma. Se trata de una película chilena protagonizada por Benjamín Vicuña que combina tensión, drama y una historia basada en hechos reales.

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2019, Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse desde la comodidad de tu casa y que podés disfrutar con amigos o en familia este último mes del año.
El film propone un relato intenso que se mueve entre el suspenso y el thriller, con una ambientación cuidada y un ritmo narrativo que mantiene al espectador en vilo. Disponible en el catálogo de Netflix bajo su título original, Pacto de fuga, la película puede encontrarse a través del buscador de la N roja.

Sinopsis de Pacto de fuga, la película que llegó a Netflix

pacto de fuga

Pacto de fuga reconstruye una de las evasiones carcelarias más impactantes de la historia chilena. La película narra cómo un grupo de internos de la Cárcel Pública de Santiago diseñó y ejecutó un plan extremo: durante más de un año cavaron en secreto un túnel de más de 80 metros de extensión, utilizando apenas un destornillador y ocultando dentro del penal cerca de 55 toneladas de tierra. La operación, liderada por 24 presos, permitió que casi medio centenar de reclusos escaparan sin ser detectados.

Tráiler de Pacto de fuga

Reparto de Pacto de fuga

  • Eusebio Arenas como Patricio Velásquez
  • Roberto Farías como Rafael Jimenez
  • Benjamín Vicuña como Leon Vargas
  • Amparo Noguera como Fabiola Pizarro
  • Mario Horton
  • Francisca Gavilán como Paulina Baeza
  • Luis Dubó como Hugo Salgado
  • Patricio Contreras como Rodolfo Ternicier
