Esta película chilena con Benjamín Vicuña llegó a Netflix y es furor: cómo encontrarla

Benjamín Vicuña participó de una película que es furor en Netflix
Captura Instagram
La llegada de una nueva producción latinoamericana a Netflix volvió a captar la atención de los usuarios y rápidamente se posicionó entre lo más visto de la plataforma. Se trata de una película chilena protagonizada por Benjamín Vicuña que combina tensión, drama y una historia basada en hechos reales.
El film propone un relato intenso que se mueve entre el suspenso y el thriller, con una ambientación cuidada y un ritmo narrativo que mantiene al espectador en vilo. Disponible en el catálogo de Netflix bajo su título original, Pacto de fuga, la película puede encontrarse a través del buscador de la N roja.
Sinopsis de Pacto de fuga, la película que llegó a Netflix
Pacto de fuga reconstruye una de las evasiones carcelarias más impactantes de la historia chilena. La película narra cómo un grupo de internos de la Cárcel Pública de Santiago diseñó y ejecutó un plan extremo: durante más de un año cavaron en secreto un túnel de más de 80 metros de extensión, utilizando apenas un destornillador y ocultando dentro del penal cerca de 55 toneladas de tierra. La operación, liderada por 24 presos, permitió que casi medio centenar de reclusos escaparan sin ser detectados.
Tráiler de Pacto de fuga
