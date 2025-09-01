1 de septiembre de 2025 Inicio
Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo se vota, qué se vota en cada sección y quiénes son los candidatos

Los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores mediante boleta partidaria. Cada sección electoral pone en juego la totalidad de sus representantes, en una pulseada que medirá fuerzas entre oficialismo y oposición en el conurbano y el interior.

El próximo domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones en la provincia de Buenos Aires para llevar adelante la renovación parcial de su Legislatura. En esta ocasión, se elegirán 69 bancas: 46 en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.

La modalidad de recambio es rotativa: cada cuatro años, en la mitad de las secciones se eligen senadores y en la otra mitad, diputados. En 2025 se votará senadores en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima secciones electorales, mientras que en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava se pondrán en juego bancas de diputados.

¿Cómo se vota?

El sistema bonaerense utiliza la boleta partidaria de papel. Cada fuerza presenta una boleta de papel que incluye todas las categorías de candidatos en franjas horizontales. El votante recibe un sobre firmado por la autoridad de mesa y en el cuarto oscuro puede optar por una lista completa o recortar tramos de distintas boletas. Los sobres sin boletas se computan como voto en blanco, y aquellos que contienen más de una boleta por categoría se anulan.

Secciones electorales, bancas en juego y principales candidatos

MAPA SECCIONES BUENOS AIRES
La provincia de Buenos Aires se divide en 8 secciones electorales.

La provincia de Buenos Aires se divide en 8 secciones electorales.

Primera Sección Electoral

Municipios que la integran (24): Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López.

Cantidad de electores: 5.131.861 (36% del padrón provincial).

Renueva: 8 bancas en el Senado.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Gabriel Katopodis. La Libertad Avanza: Diego Valenzuela. Somos Buenos Aires: Julio Zamora. Potencia: Félix Lonigro. FIT-U: Romina Del Plá.

Segunda Sección Electoral

Municipios que la integran (15): Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

Cantidad de electores: 661.721 (5% del padrón provincial).

Renueva: 11 diputados.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Diego Nanni. La Libertad Avanza: Natalia Blanco. Es con vos: Roberto Damboriana. FIT-U: Jorge Núñez. Somos Buenos Aires: no presenta lista (sí lo hace Hechos, liderado por Manuel Passaglia). Potencia: Ariel Bianchi.

Tercera Sección Electoral

Municipios que la integran (19): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Cantidad de electores: 5.101.177 (35% del padrón provincial).

Renueva: 18 diputados.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Verónica Magario. La Libertad Avanza: Maximiliano Bondarenko. Es con vos: Jorge Tuzzio. Somos Buenos Aires: Pablo Domenichini. Potencia: Santiago Mac Goey. FIT-U: Nicolás del Caño.

Cuarta Sección Electoral

Municipios que la integran (19): Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Cantidad de electores: 547.677 (4% del padrón provincial).

Renueva: 7 senadores.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Diego Videla. La Libertad Avanza: Gonzalo Cabezas. Es con vos: Gustavo Arabia. Somos Buenos Aires: Pablo Petrecca. Potencia: Andrea Passerini.

Quinta Sección Electoral

Municipios que la integran (27): Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Cantidad de electores: 1.336.787 (9% del padrón provincial).

Renueva: 5 senadores.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Fernanda Raverta. La Libertad Avanza: Guillermo Montenegro. Es con vos: Eliel Corigliano. Somos Buenos Aires: Maximiliano Suescun. Potencia: Fabio Molinero. FIT-U: Alejandro Martínez.

Sexta Sección Electoral

Municipios que la integran (22): Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist , Tres Arroyos, Tres Lomas, y Villarino.

Cantidad de electores: 672.483 (5% del padrón provincial).

Renueva: 11 diputados.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Alejandro Dichiara. La Libertad Avanza: Oscar Liberman. Es con vos: Hernán Becares Somos Buenos Aires: Andrés De Leo. Potencia: Miguel Donadío.

Séptima Sección Electoral

Municipios que la integran (8): Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo.

Cantidad de electores: 285.047 (2% del padrón provincial).

Renueva: 3 senadores.

Principales candidatos: Fuerza Patria: María Inés Laurini. La Libertad Avanza: Alejandro Speroni. Es con vos: Jonathan Capra. Somos Buenos Aires: Fernando Martini. Potencia: Pedro Vigneau. FIT-U: Daniel Marín.

Octava Sección Electoral

Municipio: La Plata.

Cantidad de electores: 639.839 (4% del padrón provincial).

Renueva: 6 diputados.

Principales candidatos: Fuerza Patria: Ariel Archanco. La Libertad Avanza: Francisco Adorni. Somos Buenos Aires: Pablo Nicoletti. Potencia: Jorge Metz. FIT-U: Laura Cano.

