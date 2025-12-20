De qué se trata Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse que llegó a Netflix Llegó una producción estadounidense de 2019 que está siendo furor en esta popular plataforma de streaming y escaló rápidamente al top ten de las más vistas en este diciembre 2025. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2019, Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse desde la comodidad de tu casa y que podés disfrutar con amigos o en familia este último mes del año.

Sinopsis de Maestras del engaño, la película que llegó a Netflix Dos artistas del engaño, una de clase alta y la otra de los barrios bajos, deciden unirse para timar a los hombres. Es el Remake de la comedia de 1988 Dirty Rotten Scoundrels.

las maestras del engaño Tráiler de Maestras del engaño Embed - MAESTRAS DEL ENGAÑO | Tráiler subtitulado (HD) Reparto de Maestras del engaño Rebel Wilson como Penny Rust

como Penny Rust Anne Hathaway como Josephine Chesterfield

como Josephine Chesterfield Alex Sharp como Thomas Westerburg

como Thomas Westerburg Timothy Simons como Jeremy

como Jeremy Ingrid Oliver como Inspector Desjardins

como Inspector Desjardins Meena Rayann como Roulette Croupier

como Roulette Croupier Dean Norris como Howard Bacon

como Howard Bacon Hannah Waddingham como Shiraz las maestras