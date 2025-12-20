IR A
De qué se trata Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse que llegó a Netflix

Llegó una producción estadounidense de 2019 que está siendo furor en esta popular plataforma de streaming y escaló rápidamente al top ten de las más vistas en este diciembre 2025.

Ahora
Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2019, Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse desde la comodidad de tu casa y que podés disfrutar con amigos o en familia este último mes del año.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse rápidamente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de pocos minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado de manera notoria, transformándola en el sitio web más consumido en el mundo entero.

Sinopsis de Maestras del engaño, la película que llegó a Netflix

Dos artistas del engaño, una de clase alta y la otra de los barrios bajos, deciden unirse para timar a los hombres. Es el Remake de la comedia de 1988 Dirty Rotten Scoundrels.

las maestras del engaño

Tráiler de Maestras del engaño

Embed - MAESTRAS DEL ENGAÑO | Tráiler subtitulado (HD)

Reparto de Maestras del engaño

  • Rebel Wilson como Penny Rust
  • Anne Hathaway como Josephine Chesterfield
  • Alex Sharp como Thomas Westerburg
  • Timothy Simons como Jeremy
  • Ingrid Oliver como Inspector Desjardins
  • Meena Rayann como Roulette Croupier
  • Dean Norris como Howard Bacon
  • Hannah Waddingham como Shiraz
las maestras
