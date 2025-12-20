De qué se trata Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse que llegó a Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2019, Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse desde la comodidad de tu casa y que podés disfrutar con amigos o en familia este último mes del año.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse rápidamente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de pocos minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado de manera notoria, transformándola en el sitio web más consumido en el mundo entero.
Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2019, Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse desde la comodidad de tu casa y que podés disfrutar con amigos o en familia este último mes del año. Es una comedia brillante, con actrices que se destacan con los personajes que interpretan. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas en diciembre 2025.
Sinopsis de Maestras del engaño, la película que llegó a Netflix
Dos artistas del engaño, una de clase alta y la otra de los barrios bajos, deciden unirse para timar a los hombres. Es el Remake de la comedia de 1988 Dirty Rotten Scoundrels.
Tráiler de Maestras del engaño
