Cristina Kirchner fue operada de urgencia: qué dice el parte médico oficial

La expresidenta fue trasladada al Sanatorio Otamendi por un dolor abdominal que, tras los estudios correspondientes, derivó en un diagnóstico de "apendicitis con peritonitis localizada". Permanece internada mientras se monitorea su evolución.

Cristina fue atendida en su departamento y luego trasladada a la clínica.

Cristina fue atendida en su departamento y luego trasladada a la clínica.

El Sanatorio Otamendi dio a conocer el primer parte médico oficial de Cristina Kirchner, quien fue internada por fuertes dolores abdominales este sábado. La directora médica de la clínica, la Dra. Marisa Lanfranconi, confirmó en el documento que la expresidenta debió someterse a una cirugía de emergencia por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada.

"La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada", enuncia el comunicado oficial emitido desde el nosocomio.

En un mensaje breve, el Sanatorio detalló el estado de la exmandataria para llevar información oficial a los medios y a los militantes que se reunieron rápidamente en inmediaciones del lugar. “Hasta el momento, sin complicaciones”, aclararon sobre la evolución que se observa en las primeras horas después la cirugía de urgencia.

Cristina Fernández de Kirchner, operada: los dolores comenzaron en la mañana del sábado

El traslado de la exmandataria al Sanatorio Otamendi ocurrió tras una evaluación médica en su domicilio de San José 1111, donde previamente había manifestado fuertes dolores abdominales. Los profesionales determinaron la necesidad de estudios exhaustivos en el centro asistencial de confianza de la dirigente.

Desde horas de la tarde, diversos grupos de militantes comenzaron con una vigilia frente a la clínica porteña con carteles y consignas de apoyo. El despliegue incluyó banderas con la frase "Nunca caminarás sola", en solidaridad con la situación judicial y de salud de la expresidenta.

La intervención quirúrgica resultó exitosa, y se dio en un marco de alta tensión judicial y política. La expresidenta cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con prisión domiciliaria, por la causa "Vialidad". Además, en los últimos días la Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa y mantuvo la obligación del uso de una tobillera electrónica para su monitoreo.

