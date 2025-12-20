Internaron a Cristina Kirchner en el Sanatorio Otamendi: será operada de apendicitis La expresidenta fue trasladada desde su departamento en San José 1111, donde se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria. Tras ser atendida por un fuerte dolor abdominal, se decidió realizar una intervención. Por + Seguir en







La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría ser operada de apendicitis en el Sanatorio Otamendi.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado por la tarde en el Sanatorio Otamendi tras sufrir unos fuertes dolores abdominales. Los médicos que acudieron a su departamento ubicado en San José 1111, donde se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria, decidieron trasladarla a la clínica para operarla de urgencia por apendicitis.

"Ella y su familia están tranquilas", aseguraron desde el entorno de la exmandataria, y confirmaron su traslado a la clínica ubicada en el centro porteño. "Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio", detallaron los allegados de Kirchner.

"Los cuadros abdominales llevan un tiempo de diagnóstico y evaluación. Por eso está en un centro de complejidad, para poder realizar estudios y análisis que determinen el cuadro y su posterior accionar médico", explicaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense en diálogo con Ámbito.

El cronista Rafael Palavecino, en contacto con Indomables, por C5N, indicó que no se descarta una posible operación: “Hay que esperar un parte médico, pero es posible que haya que realizarle una intervención”.

“Y estamos teniendo gente que ya empezó a congregarse, a dar señales de apoyo, a dar muestras de cariño, como siempre ocurre en San José 1111 o a donde se traslade Cristina Kirchner”, mencionó el periodista, en referencia a las personas que se acercaron a las inmediaciones del Sanatorio Otamendi.

La última noticia en torno a la actualidad de la expresidenta ocurrió en el marco de su situación judicial. El último jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo presentado por su defensa contra la colocación de una tobillera electrónica en el marco de su prisión domiciliaria, al considerar que el recurso carecía de una fundamentación adecuada. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa conocida como “Vialidad”. El 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.