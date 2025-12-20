21 de diciembre de 2025 Inicio
La sorprendente revelación de Leandro González Pírez tras el título con Estudiantes: "Me tenía que casar hoy"

El defensor del Pincha sorprendió al contar, en plena vuelta olímpica, que suspendió una importante celebración para disputar la final del Trofeo de Campeones frente a Platense.

Leandro González Pírez obtuvo el Trofeo de Campeones con Estudiantes de La Plata.

Leandro González Pírez obtuvo el Trofeo de Campeones con Estudiantes de La Plata.

Leandro González Pírez postergó su fiesta de casamiento, este sábado 20 de diciembre, para disputar el Trofeo de Campeones y consagrarse campeón con Estudiantes de La Plata. El defensor resultó ser una pieza clave en la victoria por 2 a 1 ante Platense, compromiso que coincidió con la fecha original de su celebración familiar por los diez años de matrimonio. La clasificación del equipo platense al certamen, tras la obtención del torneo local frente a Racing, obligó al futbolista a reprogramar el evento para el próximo domingo.

Lucas Alario, el héroe de Estudiantes en la final contra Platense.
¿Estudiantes, el sexto grande? Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

La situación salió a la luz durante los festejos en el campo de juego. El exjugador de River Plate conversó con el periodista Gustavo López para la señal ESPN y explicó los motivos de su decisión logística. De todas formas, su esposa e hijas acompañaron al deportista durante la celebración por el nuevo título.

"Me casaba hoy. Mi señora y mis hijos están acá. La realidad es que hoy cumplimos 10 años de casados, cuando nos casamos en la primera etapa no teníamos la posición económica que tenemos hoy en día para hacer una fiesta. Entonces siempre habíamos dicho que cuando cumplamos 10 años íbamos a festejar", confesó el futbolista entre risas y emoción. La familia aceptó el cambio de planes ante la posibilidad de sumar una nueva estrella al escudo de la institución.

Leandro González Pírez

El calendario del fútbol argentino sorprendió al plantel profesional de Estudiantes con dos vueltas olímpicas en apenas siete días. Esta seguidilla de éxitos alteró los planes personales de varios integrantes del grupo, aunque el caso de González Pírez destacó por la importancia del evento postergado. El defensor priorizó su compromiso profesional con el club de La Plata sin abandonar el deseo de concretar el casamiento.

Un festejo con doble alegría

La fiesta de casamiento tendrá lugar finalmente este domingo 21 de diciembre, ya con la medalla de ganador del Trofeo de Campeones en manos del protagonista. Hubo buena predisposición de los invitados, entre ellos jugadores del Pincha, para ajustar sus agendas ante el compromiso deportivo de último momento.

Estudiantes cierra un diciembre histórico con la obtención de dos títulos oficiales en una misma semana. La historia del casamiento suspendido ya forma parte del anecdotario de un grupo que devolvió al León su mística y lo reubicó en lo más alto del fútbol nacional.

