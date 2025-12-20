Párense de Manos 3: así fue la dura pelea que Flor Vigna le ganó a Mica Viciconte En un combate cargado de tensión y tras años de rivalidad mediática, la cantante venció a la panelista por puntos en el evento de boxeo que paralizó al streaming. + Seguir en







Las mediáticas dieron una gran espectáculo con una pelea ofensiva que se ganó por tarjetas. Redes sociales

El Párense de Manos 3 tuvo uno de sus mayores atractivos con la pelea entre Mica Viciconte y Flor Vigna, alentado en redes sociales por el pasado conflictivo de ambas mediáticas.

Finalmente, ganó la actriz y bailarina que se hizo conocida por ganar el reality Combate, frente a la marplatense que se entrenó como para una pelea profesional. La pelea fue pareja y dieron un gran espectáculo que se definió en las tarjetas.

Embed emociona lo mucho que se siguen odiando flor vigna y mica viciconte, se cagaron a palos #ParenseDeManos pic.twitter.com/UJrRAakdEJ — esteban (@tattoedkisssss) December 20, 2025 Viciconte y Vigna se enfrentaron a tres round de dos minutos con casco. En el primero lanzaron muchos golpes y, si bien fueron pocos los que lograron conectar, los de Vigna fueron los más certeros, según los especialistas, y la cantante fue quien además tomó el centro del ring.

En el segundo round hubo poco boxeo, y muchos encontronazos donde se tomaron del cuerpo. Flor Vigna se cayó al piso por un codazo de su rival, mientras que Micaela Viciconte bajó su ritmo y se la vio cansada.

Sin embargo, la panelista de TV se recuperó y la pelea se volvió más trabada, tanto que Vigna en esta última etapa salió lastimada. Si bien fue una pelea muy ofensiva entre ambas, Vigna volvió a conquistar el título de Párense de Manos en una decisión unánime.