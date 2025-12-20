IR A
Párense de Manos 3: así fue la dura pelea que Flor Vigna le ganó a Mica Viciconte

En un combate cargado de tensión y tras años de rivalidad mediática, la cantante venció a la panelista por puntos en el evento de boxeo que paralizó al streaming.

Las mediáticas dieron una gran espectáculo con una pelea ofensiva que se ganó por tarjetas.

Redes sociales

El Párense de Manos 3 tuvo uno de sus mayores atractivos con la pelea entre Mica Viciconte y Flor Vigna, alentado en redes sociales por el pasado conflictivo de ambas mediáticas.

Finalmente, ganó la actriz y bailarina que se hizo conocida por ganar el reality Combate, frente a la marplatense que se entrenó como para una pelea profesional. La pelea fue pareja y dieron un gran espectáculo que se definió en las tarjetas.

Viciconte y Vigna se enfrentaron a tres round de dos minutos con casco. En el primero lanzaron muchos golpes y, si bien fueron pocos los que lograron conectar, los de Vigna fueron los más certeros, según los especialistas, y la cantante fue quien además tomó el centro del ring.

En el segundo round hubo poco boxeo, y muchos encontronazos donde se tomaron del cuerpo. Flor Vigna se cayó al piso por un codazo de su rival, mientras que Micaela Viciconte bajó su ritmo y se la vio cansada.

Sin embargo, la panelista de TV se recuperó y la pelea se volvió más trabada, tanto que Vigna en esta última etapa salió lastimada. Si bien fue una pelea muy ofensiva entre ambas, Vigna volvió a conquistar el título de Párense de Manos en una decisión unánime.

Qué dijo Flor Vigna tras ganarle a Mica Viciconte

La cantante Flor Vigna ganó la pelea contra la panelista de TV Mica Viciconte, en el encuentro de boxeo en el streaming de Párense de Manos 3. El presentador Lukitas Rodríguez le tomó la mano y la dio por ganadora ante el aplauso de miles de fanáticos que vieron un show de dos mujeres fuertes. "Esta hija de puta me dio pelea", empezó emocionada.

Ante el grito del público, aseguró: "Siempre lo intento y muchos se burlan en internet. Siempre me esfuerzo. Hoy contra ella, Mica Viciconte, que es muy fuerte... Hoy gané, pero muchas veces voy a perder. Por favor, no se burlen cuando pierdo, simplemente soy una loca intentando, dijo entre lágrimas.

