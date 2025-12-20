El nuevo negocio de Wanda Nara que causó polémica: vende una polera Balenciaga usada a $5 millones La conductora de televisión inauguró una tienda online para comercializar piezas exclusivas de su vestidor personal, con valores que generaron debate en las redes sociales. + Seguir en







Wanda Nara muestra una nueva veta como empresaria y vende su ropa usada. Instagram: @wanda_nara

Wanda Nara lanzó este sábado 20 de diciembre su propio espacio de venta de ropa de lujo usada a través de una plataforma digital denominada "Wanda Shop". Entre los productos más consultados aparece una prenda de la firma Balenciaga con un precio de salida de $5 millones, lo cual generó un fuerte impacto entre sus seguidores de Instagram.

wanda_nara_601299687_18553743736036652_4127875585805709929_n La pieza en cuestión consiste en una polera blanca de cuello alto y silueta relajada que la modelo utilizó durante su participación en el ciclo ¿Quién es la Máscara?, emitido por Telefe en 2022. Según la descripción oficial del sitio, el diseño combina el minimalismo con el lujo contemporáneo y permite su uso en diversos tipos de eventos.

Además de este ítem, la tienda ofrece una campera de cuero con la inscripción "Bad bitch" en la espalda, en clara referencia a su faceta musical, con un valor superior a $1 millón de pesos. Los valores de las prendas generaron opiniones encontradas entre los seguidores de la mediática: desde personas que estaba de acuerdo con los precios, dada su calidad y proveniencia, y otras que la trataron de "exagerada" o "codiciosa".

Wanda Nara vende sus prendas Instagram: @wanda_nara El frente judicial con Mauro Icardi y el viaje a la Argentina El conflicto legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella, sumó un nuevo capítulo. El delantero del Galatasaray efectuó el pago de cuatro cuotas de su deuda por obligación alimentaria antes de su arribo al país para las fiestas de fin de año. Con esto, intenta evitar posibles trabas migratorias que impidan su ingreso al territorio nacional el próximo lunes.

A pesar de este desembolso parcial de las quince cuotas adeudadas, el juez Adrián Jorge Hagopian mantuvo al futbolista dentro del listado del Registro de Deudores Alimentarios. El deportista tiene previsto el reencuentro con sus hijas para las celebraciones de Nochebuena y Navidad, bajo el cumplimiento estricto del régimen determinado por la Justicia.