IR A
IR A

El nuevo negocio de Wanda Nara que causó polémica: vende una polera Balenciaga usada a $5 millones

La conductora de televisión inauguró una tienda online para comercializar piezas exclusivas de su vestidor personal, con valores que generaron debate en las redes sociales.

Wanda Nara muestra una nueva veta como empresaria y vende su ropa usada.

Wanda Nara muestra una nueva veta como empresaria y vende su ropa usada.

Instagram: @wanda_nara

Wanda Nara lanzó este sábado 20 de diciembre su propio espacio de venta de ropa de lujo usada a través de una plataforma digital denominada "Wanda Shop". Entre los productos más consultados aparece una prenda de la firma Balenciaga con un precio de salida de $5 millones, lo cual generó un fuerte impacto entre sus seguidores de Instagram.

Las menores pasarán la Nochebuena y Navidad con el futbolista.
Te puede interesar:

Mauro Icardi pagó cuatro cuotas alimentarias para poder salir del país: qué le reclama Wanda Nara

wanda_nara_601299687_18553743736036652_4127875585805709929_n

La pieza en cuestión consiste en una polera blanca de cuello alto y silueta relajada que la modelo utilizó durante su participación en el ciclo ¿Quién es la Máscara?, emitido por Telefe en 2022. Según la descripción oficial del sitio, el diseño combina el minimalismo con el lujo contemporáneo y permite su uso en diversos tipos de eventos.

Además de este ítem, la tienda ofrece una campera de cuero con la inscripción "Bad bitch" en la espalda, en clara referencia a su faceta musical, con un valor superior a $1 millón de pesos. Los valores de las prendas generaron opiniones encontradas entre los seguidores de la mediática: desde personas que estaba de acuerdo con los precios, dada su calidad y proveniencia, y otras que la trataron de "exagerada" o "codiciosa".

Wanda Nara vende sus prendas

El frente judicial con Mauro Icardi y el viaje a la Argentina

El conflicto legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella, sumó un nuevo capítulo. El delantero del Galatasaray efectuó el pago de cuatro cuotas de su deuda por obligación alimentaria antes de su arribo al país para las fiestas de fin de año. Con esto, intenta evitar posibles trabas migratorias que impidan su ingreso al territorio nacional el próximo lunes.

A pesar de este desembolso parcial de las quince cuotas adeudadas, el juez Adrián Jorge Hagopian mantuvo al futbolista dentro del listado del Registro de Deudores Alimentarios. El deportista tiene previsto el reencuentro con sus hijas para las celebraciones de Nochebuena y Navidad, bajo el cumplimiento estricto del régimen determinado por la Justicia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Bombazo en MasterChef Celebrity: comenzó a grabarse el repechaje y se filtraron nombres que darán que hablar

Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos.

Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos

La empresaria estalló al conocer la noticia de la Justicia sobre sus hijas menores.

En un ataque de llanto, Wanda Nara suspendió las grabaciones de MasterChef Celebrity

La banda pop sigue agotando entradas y generando tendencia décadas después de su debut.
play

Los Backstreet Boys reviven I Want It That Way luego de 26 años y anuncian su regreso a los escenarios

El primer parte médico aseguró que sufrió una falla multiorgánica y siguen en estado grave.

Parte médico oficial sobre Christian Petersen: "Falla multiorgánica"

Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

últimas noticias

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, repudió los ataques de Rusia y aseguró que quieren obstruir la salida de su país al mar. 

Zelensky denunció que Rusia busca bloquear la salida de Ucrania al Mar Negro

Hace 15 minutos
La mujer se dirigió desde su silla de ruedas hacia la cápsula utilizando un banco que se extendía desde la escotilla.

Histórico: una ingeniera alemana se convirtió en la primera persona en silla de ruedas en viajar al espacio

Hace 30 minutos
play

Internaron a Cristina en el Sanatorio Otamendi: será operada de apendicitis

Hace 1 hora
Las mediáticas dieron una gran espectáculo con una pelea ofensiva que se ganó por tarjetas.

Párense de Manos 3: así fue la dura pelea que Flor Vigna le ganó a Mica Viciconte

Hace 1 hora
Wanda Nara muestra una nueva veta como empresaria y vende su ropa usada.

El nuevo negocio de Wanda Nara que causó polémica: vende una polera Balenciaga usada a $5 millones

Hace 1 hora