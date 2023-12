El Frente de Todos ratificó su unidad en Diputados con Germán Martínez como presidente del bloque

Más allá de haber logrado mantener una fuerte unidad, el FDT no pudo evitar la baja de tres salteños referenciados en el gobernador de esa provincia, Gustavo Saénz, que pasarán a formar un interbloque con diputados alineados con los partidos que administran Misiones, Neuquén y Rio Negro.

Germán Martínez

Así, la bancada del Frente de Todos quedará integrada por 102 miembros, aventajando al PRO, con 40; La Libertad Avanza, con 38 y la Unión Cívica Radical, con 35, entre los principales bloques de la Cámara.

Al término de la reunión trascendió que hubo "mucho debate y muy positivo" y que "se va a armar una mesa federal y con representación de todos los espacios", instancia ésta que sirvió para contener a algunos diputados del interior del país que llegaron a la reunión reclamando menos dependencia de los referentes del AMBA en la toma de decisiones.

"Más allá de las comisiones que se conformen en diciembre, se armarán equipos que analizarán punto por punto las decisiones de (el presidente electo, Javier) Milei", señalaron fuentes parlamentarias a Télam.

La UCR tendrá un bloque unificado en Diputados y será presidido por Loredo

La Unión Cívica Radical informó que tendrá un bloque unificado y de esta manera dieron marcha atrás a la división que se anunció el martes tras el fracaso de la reunión del radicalismo.

"En el día de ayer se encomendó a los diputados Facundo Manes y Rodrigo de Loredo que realizaran las gestiones necesarias a fin de proceder con la reunificación del bloque, luego de haberse realizado dos votaciones para la elección de las autoridades del mismo", informó el espacio a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

"Esas gestiones continuaron en el día de la fecha y finalmente se acordó la unidad del bloque de la Unión Cívica Radical a través de una conducción unificada", confirmó el comunicado.

El texto indica que la unificación se logró gracias a una "decisión desinteresada" de Manes de priorizar "por encima de todo" la unidad de la representación partidaria.

De esta manera de Loredo será presidente de la única bancada de la UCR en la cámara baja, que contará con 35 legisladores desde el 10 de diciembre.

"La unificación alcanzada resulta un paso imprescindible y necesario en la compleja situación que atraviesa nuestro país, atento a los desafíos que tendrá la Unión Cívica Radical en esta nueva etapa", cierra el comunicado.

de loredo Captura TV

El bloque de Stolbizer y Monzó alcanzó los nueve integrantes y anunció a Pichetto como presidente

El bloque Encuentro Federal de la Cámara de Diputados, cuyas principales figuras son Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, anunció que desde el próximo 10 de diciembre se denominará "Cambio Federal", integrado por nueve miembros y su presidente será el histórico senador Miguel Pichetto, quien asumirá su banca el domingo.

La rebautizada bancada estará conformada por los mencionados Pichetto, Monzó, Stolbizer; el expresidente del bloque del Pro Nicolás Massot; el republicano Ricardo López Murphy; el legislador del Pro de Entre Rios Francisco Morchio, que responde a Rogelio Frigerio; y el chubutense Jorge Avila, que responde al mandatario electo de Chubut, Nacho Torres.

Además confluirán la misionera Florencia Klipauka y el cordobés Oscar Agost Carreño.

Por ahora el bloque no definió si será parte del interbloque Juntos por el Cambio, ya que desde ese espacio electoral aún no se inició ese debate.

Cristian Ritondo continuará como presidente del bloque del PRO en Diputados

El diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, confirmó este miércoles que seguirá siendo el presidente del bloque del PRO dentro de la Cámara Baja.

La novedad fue confirmada por Ritondo a la prensa tras una reunión de diputados del PRO. El legislador contó que en la reunión se habló de "la etapa que viene" con el cambio de gobierno y de "la mirada" que debe tener el PRO sobre la nueva gestión.

Luego manifestó que el rol de su bloque dentro del Congreso será "colaborar" con un gobierno que asume "con debilidades" en ambas cámaras del recinto por la cantidad de legisladores propios que tiene La Libertad Avanza.

Cristian Ritondo PRO

"Entendemos que Argentina votó un cambio y que debemos respetar ese cambio y respetar a las figuras del PRO que hoy integran el gobierno porque entendemos que son las mejores y pueden colaborar a que el gobierno sea mejor", indicó Ritondo.

También expresó que el objetivo de la reunión fue consolidar la unidad del bloque. "Lo mejor para nuestro partido y para nuestra identidad es sostenernos como bloque del PRO".

Ritono no quiso opinar sobre la ley ómnibus que enviará Milei al Congreso el 11 de diciembre, porque afirmó que todavía no pudo ver de qué se trata. "Queremos acompañar y darle las herramientas al gobierno para el cambio pero la verdad es que todavía no la vimos", manifestó.