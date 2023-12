Cristian Ritondo continuará como presidente del bloque del PRO en Diputados

Luego manifestó que el rol de su bloque dentro del Congreso será "colaborar" con un gobierno que asume "con debilidades" en ambas cámaras del recinto por la cantidad de legisladores propios que tiene La Libertad Avanza.

"Entendemos que Argentina votó un cambio y que debemos respetar ese cambio y respetar a las figuras del PRO que hoy integran el gobierno porque entendemos que son las mejores y pueden colaborar a que el gobierno sea mejor", indicó Ritondo.

También expresó que el objetivo de la reunión fue consolidar la unidad del bloque. "Lo mejor para nuestro partido y para nuestra identidad es sostenernos como bloque del PRO".

Ritono no quiso opinar sobre la ley ómnibus que enviará Milei al Congreso el 11 de diciembre, porque afirmó que todavía no pudo ver de qué se trata. "Queremos acompañar y darle las herramientas al gobierno para el cambio pero la verdad es que todavía no la vimos", manifestó.

Reunión clave entre el PRO y radicales por la continuidad de Juntos por el Cambio

Tras la reunión de diputados del PRO, Ritondo confirmó que en los próximos días su partido se reunirá con el radicalismo para sostener la continuidad de Juntos por el Cambio.

"Queremos compartir la visión que tenemos sobre el próximo gobierno. Si estamos en la misma sintonía vamos a seguir en Juntos por el Cambio", comentó el diputado .